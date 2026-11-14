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Pútnické spoje na Mariánsku horu využilo tento rok 3700 cestujúcich
Regionálne autobusové spoje zabezpečoval zmluvný dopravca kraja SAD Poprad.
Autor TASR
Levoča 14. novembra (TASR) - Špeciálna autobusová doprava na Mariánsku horu v Levoči, ktorú aj tento rok zabezpečil Prešovský samosprávny kraj (PSK), prepravila viac ako 3600 cestujúcich. Spoje premávali od Veľkonočného pondelka do poslednej októbrovej nedele s cieľom uľahčiť pútnikom prístup na pútnické miesto a zmierniť problémy s parkovaním. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Kým vlani využilo pútnické autobusy 3147 ľudí, v roku 2026 ich počet vzrástol na 3642. V porovnaní s minulým rokom tak pútnická linka zaznamenala nárast cestujúcich o 15,7 percenta. Zároveň sa zvýšil počet vykonaných spojov o tri a priemerný počet cestujúcich na jeden spoj vzrástol o zhruba troch cestujúcich,“ uviedla Jeleňová a doplnila, že o stúpajúcom záujme svedčí aj fakt, že počas špičiek museli jazdiť dva až tri autobusy naraz.
„Mariánska hora patrí k našim najvýznamnejším duchovným miestam a počas najväčších sviatkov sem prichádzajú tisíce veriacich. Naším cieľom bolo vyjsť im v ústrety, uľahčiť im putovanie a odbúrať starosti s parkovaním a dopravou. Vysoký záujem o tieto spoje nám jasne ukazuje, že toto rozhodnutie malo zmysel a pre ľudí reálny prínos. Mariánska hora tak bola opäť o niečo bližšie všetkým, ktorí na ňu prichádzajú hľadať ticho a pokoj,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.
Regionálne autobusové spoje zabezpečoval zmluvný dopravca kraja SAD Poprad. Premávali počas všetkých nedieľ od 6. apríla do 25. októbra, ako aj počas Fatimských sobôt od mája do októbra. K dispozícii boli aj počas významných mariánskych sviatkov. Autobusy jazdili z autobusovej stanice v Levoči na Mariánsku horu a späť.
V niektorých termínoch kraj nasadil aj posilové spoje, aby sa zvládol zvýšený nápor pútnikov. Počas najvyťaženejších dní premávali súčasne dva či tri autobusy, ako to bolo napríklad počas Púte seniorov. Počet všetkých vykonaných spojov sa aj vďaka týmto posilovým autobusom počas sezóny vyšplhal na 136, pričom na jeden spoj pripadlo v priemere 27 cestujúcich.
PSK zaviedol autobusové spojenie na Mariánsku horu v roku 2024.
„Kým vlani využilo pútnické autobusy 3147 ľudí, v roku 2026 ich počet vzrástol na 3642. V porovnaní s minulým rokom tak pútnická linka zaznamenala nárast cestujúcich o 15,7 percenta. Zároveň sa zvýšil počet vykonaných spojov o tri a priemerný počet cestujúcich na jeden spoj vzrástol o zhruba troch cestujúcich,“ uviedla Jeleňová a doplnila, že o stúpajúcom záujme svedčí aj fakt, že počas špičiek museli jazdiť dva až tri autobusy naraz.
„Mariánska hora patrí k našim najvýznamnejším duchovným miestam a počas najväčších sviatkov sem prichádzajú tisíce veriacich. Naším cieľom bolo vyjsť im v ústrety, uľahčiť im putovanie a odbúrať starosti s parkovaním a dopravou. Vysoký záujem o tieto spoje nám jasne ukazuje, že toto rozhodnutie malo zmysel a pre ľudí reálny prínos. Mariánska hora tak bola opäť o niečo bližšie všetkým, ktorí na ňu prichádzajú hľadať ticho a pokoj,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.
Regionálne autobusové spoje zabezpečoval zmluvný dopravca kraja SAD Poprad. Premávali počas všetkých nedieľ od 6. apríla do 25. októbra, ako aj počas Fatimských sobôt od mája do októbra. K dispozícii boli aj počas významných mariánskych sviatkov. Autobusy jazdili z autobusovej stanice v Levoči na Mariánsku horu a späť.
V niektorých termínoch kraj nasadil aj posilové spoje, aby sa zvládol zvýšený nápor pútnikov. Počas najvyťaženejších dní premávali súčasne dva či tri autobusy, ako to bolo napríklad počas Púte seniorov. Počet všetkých vykonaných spojov sa aj vďaka týmto posilovým autobusom počas sezóny vyšplhal na 136, pričom na jeden spoj pripadlo v priemere 27 cestujúcich.
PSK zaviedol autobusové spojenie na Mariánsku horu v roku 2024.