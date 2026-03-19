Pútnický dom na Mariánskej hore v Levoči rekonštruujú
Autor TASR
Levoča 19. marca (TASR) - Pútnický dom na Mariánskej hore pri Levoči v súčasnosti rekonštruujú. Miestny dekan Peter Majcher pre TASR potvrdil, že už ukončili prvú fázu obnovy. Nasledujú ďalšie dve zadné časti budovy. Stavbu by mali ukončiť na jeseň.
„Je kompletne zrekonštruovaná predná časť budovy, ktorá je viditeľná od baziliky a tiež sú zrekonštruované priestory spovedníc aj so sociálnym zariadením. Následne budú rekonštruované ďalšie dve zadné časti objektu, kde vznikne veľkokapacitná konferenčná miestnosť a klauzúra pre rehoľné sestry. V spodnej časti objektu bude zrekonštruovaných desať miestností,“ priblížil dekan. Štruktúra stavby sa pritom nemení, mení sa vnútorná dispozícia aj vonkajšia fasáda. Súčasťou projektu sú aj environmentálne opatrenia, keďže na objekte budú dve zelené strechy, ktoré majú lepšie izolačné vlastnosti a zároveň zapadnú do priestoru. Zároveň tam pribudlo aj tepelné čerpadlo.
Vďaka rekonštrukcii pútnického domu bude môcť farnosť poskytnúť pútnikom, návštevníkom a turistom potrebné zázemie, ktoré momentálne na Mariánskej hore chýba. Budú mať k dispozícii priestory na stretnutia, duchovné obnovy, sociálne zariadenia a podobne. „Pútnický dom v tomto režime fungoval aj predtým, na to bol v podstate postavený. Akurát po rokoch už nevyhovoval súčasným požiadavkám, preto sme sa rozhodli pre rekonštrukciu,“ zdôvodnil Majcher.
Ukončenie rekonštrukcie pútnického domu je plánované do konca októbra a celkový rozpočet stavby je približne tri milióny eur. Rímskokatolícka cirkev na projekt získala z Programu Slovensko približne 1,27 milióna eur.
Na Mariánskej hore farnosť plánuje aj rekonštrukciu samotnej baziliky, revitalizáciu exteriéru a uvažujú aj nad novými vonkajšími priestormi, ktoré by slúžili na liturgické a kultúrne účely.
