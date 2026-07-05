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Pútnikov na národnej púti v Nitre požehnal a pozdravil pápež Lev XIV.
Podujatie pripomenulo 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 1165. výročie úmrtia Pribinu a 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre.
Autor TASR
Nitra 5. júla (TASR) - Veľkolepým hudobným programom venovaným odkazu sv. Cyrila a Metoda sa končí v nedeľu v Nitre trojdňové podujatie Nitra, milá Nitra - Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti. Za sprievodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča zaznejú melódie z opery, muzikálu aj súčasnej slovenskej populárnej hudby v podaní sólistov Slovenského národného divadla a popredných hlasov súčasnej scény, informovali organizátori slávností.
Slávnosti ponúkli bohatý program pre všetky generácie. Podujatie pripomenulo 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 1165. výročie úmrtia Pribinu a 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre. Ich súčasťou bola v sobotu 4. júla Cyrilo-metodská národná púť. Pápež Lev XIV. poslal pútnikom požehnanie a pozdrav, ktoré im odovzdal apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
Girasoli pripomenul, že sme národom, ktorý je zjednotený dedičstvom náboženských a etických hodnôt svätých Cyrila a Metoda, ktorých sa naši predkovia držali a odovzdávali ich ďalším generáciám. „Svätí Cyril a Metod nás dnes vyzývajú budovať spoločnosť založenú na inklúzii a angažovanosti a vyhýbať sa každému druhu polarizácie a vylúčenia. Učia nás angažovať sa za pokojné spolunažívanie rozličných pohľadov, kultúr a názorov. Angažovanosť, nie vnucovanie. Ako Cyril a Metod sme povolaní budovať mosty, nie múry,“ zdôraznil.
Hlavnými organizátormi slávností boli mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Nitra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia i vláda SR počas výjazdového rokovania vlády.
Slávnosti ponúkli bohatý program pre všetky generácie. Podujatie pripomenulo 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 1165. výročie úmrtia Pribinu a 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre. Ich súčasťou bola v sobotu 4. júla Cyrilo-metodská národná púť. Pápež Lev XIV. poslal pútnikom požehnanie a pozdrav, ktoré im odovzdal apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
Girasoli pripomenul, že sme národom, ktorý je zjednotený dedičstvom náboženských a etických hodnôt svätých Cyrila a Metoda, ktorých sa naši predkovia držali a odovzdávali ich ďalším generáciám. „Svätí Cyril a Metod nás dnes vyzývajú budovať spoločnosť založenú na inklúzii a angažovanosti a vyhýbať sa každému druhu polarizácie a vylúčenia. Učia nás angažovať sa za pokojné spolunažívanie rozličných pohľadov, kultúr a názorov. Angažovanosť, nie vnucovanie. Ako Cyril a Metod sme povolaní budovať mosty, nie múry,“ zdôraznil.
Hlavnými organizátormi slávností boli mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Nitra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia i vláda SR počas výjazdového rokovania vlády.