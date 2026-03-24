Pútnikov odprevadil na cestu z Trstína do Šaštína nuncius Girasoli
Autor TASR
Trstín 24. marca (TASR) - Piaty ročník nočného pešieho putovania cez Malé Karpaty z Trstína do Šaštína-Stráží odštartovala v piatok (20. 3.) svätá omša, ktorú v trstínskom Kostole sv. Petra a Pavla celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Informovala o tom Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Program sa začal v priestoroch obecného úradu v Trstíne, kde apoštolského nuncia privítal starosta obce Peter Hlávek. V krátkom príhovore spomenul dávnu históriu putovania z trstínskeho Hájička. Potom už program pokračoval svätou omšou.
Bezprostredne po skončení liturgie sa účastníci vydali ku kostolíku na Hájičku a odtiaľ sa po apoštolskom požehnaní vydali na približne 40-kilometrovú trasu vedúcu cez Malé Karpaty. „Púť s celkovým prevýšením 560 metrov predstavovala nielen fyzickú výzvu, ale aj priestor na stíšenie, modlitbu a osobné zamyslenie,“ ozrejmila Kubicová.
Vyvrcholením podujatia bola sobotná (21. 3.) ranná svätá omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach, kde pútnici po nočnom putovaní zavŕšili svoju duchovnú cestu. „Po príchode mali možnosť pookriať aj v priestoroch Oratória blahoslavenej Anny Kolesárovej,“ doplnila.
Pôstna púť Železný pútnik si za päť rokov svojej existencie vybudovala pevné miesto medzi duchovnými podujatiami na Slovensku. Spája v sebe duchovný rozmer a fyzickú vytrvalosť, čím oslovuje čoraz širšie spoločenstvo veriacich hľadajúcich autentickú skúsenosť viery.
