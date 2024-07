Púťou na Skalke si veriaci pripomínajú 800. výročie založenia opátstva

Skalka nad Váhom 18. júla (TASR) - Púťou na Skalke pri Trenčíne si veriaci tento rok pripomínajú i 800. výročie založenia tamojšieho benediktínskeho opátstva. Púť je venovaná sv. Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy. Začala sa v stredu (17. 7.) a potrvá do nedele 21. júla. Jej súčasťou je vo štvrtok i medzinárodná konferencia. Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).



Súčasťou stredajšieho programu púte bolo viacero svätých omší i procesia s relikviami svätých pustovníkov z Kláštora do Svätyne. Medzinárodnou konferenciou vo štvrtok v Pútnickom dome na Malej Skalke si zúčastnení pripomenú 800. výročie založenia benediktínskeho opátstva sv. Beňadika na Skalke.



Veriaci sa v piatok (19. 7.) budú môcť zúčastniť krížovej cesty i eucharistickej adorácie, v sobotu (20. 7.) program púte ponúkne vernisáž výtvarných a literárnych diel ORA ET ARS - Skalka 2024 a starosloviensku Gréckokatolícku svätú liturgiu, v nedeľu (21. 7.) sväté omše, ruženec, Gréckokatolícku svätú liturgiu a na záver slávnostné Te Deum. Súčasťou púte bude aj duchovná obnova s benediktínmi, ktorá bude do 19. júla.



"Púť na Skalke je významnou udalosťou pre katolíkov na Slovensku. Je to príležitosť na duchovné posilnenie, modlitbu a stretnutie s ostatnými veriacimi," skonštatovala TK KBS.



Okrem duchovného programu Skalka podľa nej ponúka aj krásne prírodné prostredie a bohatú históriu. Pútnici sa môžu prejsť po okolí, navštíviť kláštory a kostoly a dozvedieť sa o živote benediktínov na Skalke.