Putovanie z Trstína do Šaštína absolvovalo vyše 500 peších pútnikov

Trstín/Šaštín-Stráže 5. apríla (TASR) - Štvrtý ročník nočného putovania cez Malé Karpaty z Trstína do Šaštína-Stráží absolvovalo vyše 500 peších pútnikov. Štyridsaťkilometrovú trasu s prevýšením 560 metrov zvládli v priemere za 11 hodín. Po príchode do cieľa absolvovali pútnici v sobotu ráno svätú omšu v šaštínskej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.



Organizátori nočného putovania sa inšpirovali za riekou Morava, kde má podujatie s názvom Železný pútnik dlhoročnú tradíciu. „Na Slovensku máme momentálne štvrtý ročník. Keďže sa v čase ,korony' nedalo chodiť cez hranice, vytvorili sme slovenskú verziu Železného pútnika,“ uviedol pre TASR organizátor nočnej púte Tomáš Kudoláni.



Trasa je každý rok rovnaká, vedie z Trstína cez Zárubské sedlo do Plaveckého Mikuláša a potom po asfaltovej ceste do Lakšárskej Novej Vsi a odtiaľ cez les do Šaštína. „Prvý rok sa zúčastnilo na putovaní 65 ľudí, druhý rok sme mali 200 účastníkov, tretí rok 400,“ povedal.



Z bezpečnostných dôvodov absolvovala najnáročnejšiu časť trasy cez Malé Karpaty aj skupina tzv. posledných pútnikov, ktorá uzatvárala celý peší pelotón. Jej tempo sa prispôsobovalo najpomalšiemu pútnikovi. Súčasťou tejto skupiny bol aj správca farnosti Šaštín-Stráže Michal Nižnánsky z rehole pavlínov.



Nočné putovanie z Trstína do Šaštína považuje za druh aktivity, ktorá prinúti človeka vyjsť zo svojej komfortnej zóny. „Je to niečo extrémne, veľa kilometrov, veľakrát je zima. Ako keby nám táto púť zmyslovo nič nedávala. Ale práve to je význam obety ako takej, nielen kresťanskej, že tieto pocity môžeme obetovať za niekoho iného alebo aj za seba,“ podotkol Nižnánsky. Víta, že sú každoročne medzi pútnikmi aj ľudia z iného ako kresťanského prostredia.