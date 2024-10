Putovná výstava o schizofrénii v Bratislave búra mýty o tomto ochorení

Bratislava 30. októbra (TASR) - Putovná výstava Mýty a fakty o schizofrénii - Duša pred objektívom v bratislavskom Ružinove búra mýty o tomto ochorení. Zamestnanci Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) výstavu zorganizovali, aby šírili osvetu a pracovali s verejnou mienkou. TASR o tom informovala PR manažérka BACH Eva Sládková.



O schizofrénii podľa charity panuje množstvo mýtov. "Asi najničivejším dôsledkom je sebastigmatizácia - človek sám verí hodnotiacim postojom a názorom druhých ľudí a začne na seba nazerať skrz odsudzujúce oči spoločnosti. Vníma sa ako menej hodnotný, neschopný a nedostatočne kompetentný zvládnuť každodenné nároky života," uviedol sociálny pracovník Karol Vlasák. Ako dodal, ich cieľom je poukázať na to, že ľudia so schizofréniou dokážu prežiť plnohodnotný život.



Autorkou výstavy je podľa Sládkovej sociálna pracovníčka Zina Halašková. Jej zámerom bolo priniesť fakty a reálne príbehy ľudí, ktoré verejnosti ochorenie priblížia. Halašková si myslí, že spoločnosť pred sebou má v tejto téme ešte veľa práce. Dúfa, že výstava prispeje k zmierneniu stigmatizácie choroby.



Sládková priblížila, že výstavu je možné aktuálne vidieť v dome kultúry Ružinov v hlavnom meste. V novembri sa presunie do jedného z bratislavských obchodných domov a neskôr aj do iných častí Slovenska.