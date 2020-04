PVV prináša samosprávam i Bratislave viacero pozitívnych krokov

Bratislava 21. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré v pondelok (20. 4.) do parlamentu predložil premiér Igor Matovič (OĽaNO), prináša samosprávam a špeciálne mestu Bratislava viacero pozitívnych krokov. Najmä čo sa týka neuspokojivej dopravnej situácie v Bratislave a odstraňovania starých environmentálnych záťaží. Pre TASR to uviedol bratislavský magistrát.



"Oceňujeme tiež, že kapitola územného plánovania je pomerne podrobná, bohužiaľ, však v niektorých témach aj nekonzistentná, respektíve nejasne formulovaná. Pre kompetencie hlavného mesta sa obmedzujúcou môže javiť myšlienka zriadenia centralizovaného stavebného úradu v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR s cieľom zrýchlenia výstavby veľkého počtu nájomných bytov," povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Neodporuje to podľa jeho slov síce téze návratu výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, aktuálne preneseného na obce, z dikcie však podľa hlavného mesta cítiť, že úrad by mal byť vybavený kompetenciami nad rámec bežného rozsahu. "Zrejme niečo na spôsob doterajších významných investícií. Bude preto veľmi záležať na dopovedaní téz v legislatívnom zámere," poznamenal Bubla.



Hlavné mesto teší, že PVV sa pripravuje zavádzať aj také opatrenia, ktoré sa už v Bratislave podarilo zaviesť a úspešne fungujú, napríklad verejné vypočutia pre kandidátov na riaditeľov škôl, sociálnych zariadení, nemocníc, správy ciest a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov samosprávy, štatutárnych orgánov, rozpočtových organizácií. Taktiež príspevkových organizácií a právnických osôb s väčšinovým podielom orgánu samosprávy. Bratislava víta, že prišlo aj k naplneniu požiadavky Únie miest Slovenska, aby vláda vytvorila komisiu na analýzu možností úpravy miestneho a regionálneho usporiadania samosprávy. "Tá bude subkomisiou komisie na štrukturálnu reformu verejnej správy. V nej máme záujem byť aktívnym členom a deliť sa o naše skúsenosti z riadenia hlavného mesta," skonštatoval Bubla.



Matovičova vláda vo svojom PVV sa chce okrem iného napríklad osobitne zamerať na riešenie neuspokojivej dopravnej situácie v aglomerácii Bratislavy. "Metropolitný 'master plan' musí v sebe obsahovať efektívnejšiu parkovaciu politiku, a to vrátane vybudovania parkovísk 'Park and Ride', modernizácie železničného uzla Bratislava, zavedenia systému prímestských a mestských vlakov s krátkymi intervalmi, dobudovania siete prestupných terminálov vlak - MHD a dobudovania budúceho nosného dopravného systému v Bratislave, lepšieho prepojenia na informačný dopravný systém, prispôsobenia ciest prvej triedy verejnej doprave a mnohé iné," uvádza sa v PVV. Vláda chce rovnako presadiť návrat zákona o hazardných hrách do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície.