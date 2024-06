NÁJDENÁ MUNÍCIA: Pyrotechnici boli vyslaní na tri miesta v jeden deň

Prešov 6. júna (TASR) - K trom nálezom neznámej munície boli v stredu (5. 6.) operačným dôstojníkom vyslaní prešovskí krajskí pyrotechnici. Konkrétne do obce Medvedie a Dlhoňa v okrese Svidník a obce Bukovce v okrese Stropkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Krátko pred 11.00 h dopoludnia na tiesňovú linku 158 oznámil 54-ročný muž, že pri výkopových prácach na jednom z pozemkov v obci Medvedie našiel neznámu muníciu. Miesto nálezu bolo vyslanou policajnou hliadkou zaistené až do príchodu krajských pyrotechnikov, ktorí po obhliadnutí nálezu určili, že ide o 82-milimetrovú delostreleckú mínu z obdobia druhej svetovej vojny," uviedla Ligdayová s tým, že muníciu za dodržania bezpečnostných opatrení zaistili a prevzali na zneškodnenie.



Ako ďalej povedala, starosta obce Bukovce prostredníctvom linky 158 oznámil nález munície. Bola nájdená v obci pod mostom v miestnom potoku v smere na obec Gribov. "Išlo o delostrelecký granát dlhý 10,5 centimetra, taktiež z vojnových čias. Aj táto munícia bola pyrotechnikmi zaistená a prevzatá na zneškodnenie," priblížila Ligdayová.



Pri výkopových prácach v obci Dlhoňa našiel predmet, ktorý mu pripomínal muníciu, 49-ročný Bardejovčan. Nález oznámil polícii na linku 158. "Aj v tomto prípade policajná hliadka miesto nálezu zabezpečila až do príchodu pyrotechnikov. Tí po obhliadnutí určili, že ide o 82-milimetrovú delostreleckú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Munícia bola prevzatá na zneškodnenie," doplnila Ligdayová.



Polícia upozorňuje, že s muníciou, jej časťou alebo predmetom, ktorý by mohol byť muníciou, v žiadnom prípade nie je vhodné manipulovať. Munícia napriek svojmu veku je vo väčšine prípadov stále plne funkčná.