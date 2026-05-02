Sobota 2. máj 2026
Pyrotechnici odpálili v blízkosti Jablonice vojenskú muníciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Jablonica 2. mája (TASR) - Pyrotechnici zlikvidovali v blízkosti obce Jablonica v okrese Senica nebezpečnú vojenskú muníciu. Oznámenie o jej náleze prijala polícia v piatok (1. 5.) podvečer. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Policajti nález potvrdili a privolali pyrotechnikov. Išlo o vystrelený, no nevybuchnutý delostrelecký granát. Prevoz vyhodnotili ako nebezpečný a rozhodli o jeho zneškodnení priamo na mieste nálezu. Do vykonania pyrotechnického zásahu polícia zabezpečovala okolie, aby sa k munícii nedostali nepovolané osoby.

Krátko pred 10.00 h granát kontrolovane a bezpečne odpálili. Polícia opätovne upozorňuje verejnosť, aby s nájdenou muníciou nikdy nemanipulovala a okamžite kontaktovala políciu, keďže aj zdanlivo nefunkčná munícia môže byť životu nebezpečná.
Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA