Pyrotechnici vykonali na Hrebienku usmernený výbuch

Vysoké Tatry 4. decembra (TASR) - Pyrotechnici - záchranári vykonali nedávno na Hrebienku vo Vysokých Tatrách usmernený výbuch. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS), ktorú požiadala Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) o pomoc pri zabezpečení núdzovej priechodnosti trasy na Rainerovu chatu. Vplyvom novembrových daždivých dní sa tam totiž uvoľnili skalné žulové bloky, ktoré dopadli na chodník približne 350 metrov v smere od Hrebienka. Vplyvom zosuvu svahu a spadnutých kameňov je však chodník stále pre verejnosť uzavretý.



Celoročne využívaný chodník je v tomto období pre horských záchranárov hlavnou tepnou pri presune na snežných skútroch v prípade záchranných akcií. Tiež sa využíva na zásobovanie horských chát v danej lokalite.



Trhavinu použili pri rozpojovaní horniny pomocou usmerneného výbuchu ešte minulý týždeň. "Išlo zároveň o cyklické precvičenie príslušníkov HZS, ktoré bolo plánované už skôr. Úsek chodníka bol počas výcviku dôkladne kontrolovaný príslušníkmi HZS z Vysokých Tatier. Približne na pol hodinu bol tiež uzavretý chodník od Bilíkovej chaty," uviedla HZS. Pyrotechnikom sa podarilo obidva skalné bloky rozpojiť bez poškodenia chodníka a lesného porastu technikou, ktorá maximálne znížila zaťaženie životného prostredia zvukovými emisiami.



Precvičenia sa zúčastnilo 12 pyrotechnikov HZS, traja príslušníci Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEU) Policajného zboru SR a tiež príslušník Správy TANAP-u s ďalšími horskými záchranármi. "Ide predovšetkým o praktický výcvik vykonávania úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze pomocou výbušniny. V prípade výskytu lavínového nebezpečenstva - kamenných lavín alebo skutočného závalu je toto vítaná možnosť nácviku odstránenia prekážok za pomoci výbušnín v reálnych podmienkach, ale nie v úplnom ohrození," ozrejmil význam výcviku Jaroslav Horník, inšpektor KEU a garant HZS v oblasti pyrotechniky.



Chodník z Hrebienka bolo podľa HZS nevyhnutné spriechodniť pre núdzové prípady záchranných akcií. V zimných podmienkach by sa čas záchrany mohol značne predĺžiť, a tým by vo vážnych prípadoch mohol byť život pacienta, volajúceho o pomoc, ale i záchranárov, v ohrození. Padajúce skaly sú v horskom prostredí bežným javom a odstránením dvoch spadnutých blokov sa podľa HZS nezabráni následnému pravdepodobnému padaniu skál. Promptná reakcia a odstránenie vzniknutých bariér však zabráni tvorbe prekážok z nahromadených skalných blokov. "Ich následné odstránenie by bolo neskôr podstatne náročnejšie na čas, techniku i počet záchranárov," skonštatovala HZS.