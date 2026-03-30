Pyrotechnici vykopali v Chľabe 180 kusov funkčnej vojnovej munície
Pôvodne boli privolaní na miesto nálezu jedného ručného granátu.
Autor TASR
Chľaba 30. marca (TASR) - Pyrotechnici Pohotovostného policajného útvaru z Nitry vykopali zo zeme v obci Chľaba v okrese Nové Zámky rekordných 180 kusov munície. Pôvodne boli privolaní na miesto nálezu jedného ručného granátu. Oblasť nálezu však bola miestom ťažkých bojov počas druhej svetovej vojny, preto sa rozhodli okolie nálezu preskúmať detektorom kovov, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Následne pyrotechnici v zemi odhalili celkovo až 180 kusov delostreleckých mín nemeckej výroby. Všetky boli plne funkčné. Odkrývanie munície trvalo šesť hodín. Niektoré míny boli už prerastené koreňovou sústavou stromov, skonštatovala polícia. Nájdenú muníciu prepravili policajti za všetkých bezpečnostných opatrení do skladu. Zničená bude v stálej trhacej jame.
Polícia dôrazne vyzýva verejnosť, aby sa nájdenej munície či iných podozrivých predmetov nedotýkala ani nimi nijako nemanipulovala. „Aj stará munícia môže byť stále nebezpečná, pričom hrozí riziko výbuchu alebo vážneho zranenia,“ upozornila. V prípade nálezu je potrebné volať políciu na čísle 158.
