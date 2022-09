Pyrotechnici zasahovali dvakrát v Holíči pri náleze starej munície

Holíč 13. septembra (TASR) – Policajní pyrotechnici zasahovali v uplynulom týždni (5. – 11. 9.) dvakrát v meste Holíč v okrese Skalica pri zneškodňovaní starej vojenskej munície. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Na prvý nález upozornila políciu pracovníčka archeologického výskumu v Holíči. "Policajti na mieste potvrdili, že ide o pyrotechnický nález, a to delostrelecký granát bez zapaľovača," uviedla polícia.



O dva dni neskôr sa do mesta policajní pyrotechnici vrátili. "Koncom týždňa bol nález väčší. Na jednom mieste našli a zaistili protitankovú strelu, 2,5-kilogramovú leteckú bombu a deväť kusov delostreleckých mín," informovala polícia.



Pyrotechnici miesto nálezu v oboch prípadoch zabezpečili, zaistili a prevzali muníciu na hromadnú likvidáciu. "V prípade nálezu akéhokoľvek predmetu, ktorý by mohol vykazovať znaky munície, volajte políciu na čísle 158. V žiadnom prípade s podozrivým predmetom nemanipulujte, nepremiestňujte a neprevážajte," apeluje polícia.