Pyrotechniku nesmú ľudia v Bojniciach používať v okolí zámku ani zoo
Autor TASR
Bojnice 21. decembra (TASR) - Verejnosť nesmie používať zábavnú pyrotechniku v ochrannom pásme zámku ani bezprostrednom okolí Zoologickej záhrady v Bojniciach. Zákaz sa vzťahuje i na súkromné pozemky. Pripomenulo to mesto na sociálnej sieti v nadväznosti na zvýšený počet sťažností na používanie pyrotechniky v niektorých prevádzkach na Hurbanovom námestí.
Pravidlá používania zábavnej pyrotechniky upravuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN). „Podľa tohto nariadenia je možné používať na území mesta Bojnice len vybrané druhy zábavnej pyrotechniky výlučne v časovom rozmedzí od 31. decembra od 20.00 h do 1. januára do 1.00 h. Mimo tohto obdobia je používanie pyrotechnických výrobkov zakázané,“ spomenula samospráva.
Osobitný dôraz kladie VZN podľa nej na ochranu citlivých lokalít. „Používanie pyrotechniky je predovšetkým zakázané v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky zámok Bojnice, ako aj v bezprostrednom okolí ZOO Bojnice. Tento zákaz sa nevzťahuje len na verejné priestranstvá, ale platí plošne na celé územie mesta vymedzené grafickou prílohou VZN, teda aj na súkromné pozemky, ktoré sa nachádzajú v týchto chránených zónach,“ zdôraznila samospráva.
Mesto zároveň zaznamenalo zvýšený počet sťažností na používanie pyrotechniky v niektorých prevádzkach na námestí. „Na základe týchto podnetov sťažnosti postupuje mestskej polícii na prešetrenie a zároveň zabezpečuje poučenie dotknutých prevádzok o povinnosti dôsledne dodržiavať platné VZN. V prípade preukázania porušenia môže byť prevádzke uložená pokuta aj v správnom konaní podľa príslušných právnych predpisov,“ upozornila radnica.
Samospráva apeluje na všetkých, aby rešpektovali platné pravidlá, chránili kultúrne dedičstvo, zvieratá aj pokoj obyvateľov a prispeli tak k bezpečnému a ohľaduplnému prostrediu v Bojniciach. Zároveň ich žiada, aby sa v prípade podozrenia na porušovanie predmetného VZN bezodkladne obrátili na mestskú alebo štátnu políciu.
