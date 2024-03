Pytliactvo pri rieke Belá: Na brehu našli usmrteného bobra

Liptovská Kokava 11. marca (TASR) - Na brehu rieky Belá v Liptovskej Kokave našli upytliačeného bobra vodného. Išlo o dospelú samicu. Potvrdili to v pondelok zo Správy Tatranského národného parku (TANAP). Prípad už vyšetruje enviropolícia.



Na usmrtené chránené zviera natrafila dvojica dievčat počas sobotňajšej (9. 3.) prechádzky so psom. Enviropolícia so zamestnancom Správy TANAP-u zaistila na mieste dôkazy. V okolí boli nastražené ešte ďalšie dve podomácky vyrobené pasce rovnakého typu. "Je zarážajúce, že všetky pasce nájdené za posledné obdobie boli nastavené na obľúbených vychádzkových miestach, ktoré navštevujú rodiny s deťmi, často aj v sprievode psov," podotkla zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová. Ľuďom pri prechádzke v tejto lokalite odporučila zvýšiť ostražitosť. Železné klepce totiž predstavujú nebezpečenstvo nielen pre zvieratá, ale aj človeka.



Väčšiu pozornosť bude okoliu rieky Belá v najbližších dňoch venovať aj samotná Správa TANAP-u. "Takéto správanie voči akémukoľvek živočíchovi je neakceptovateľné. Určite ako odborná organizácia ochrany prírody prijmeme ďalšie opatrenia, ešte viac zintenzívnime hliadky a predovšetkým sa budeme snažiť chytiť páchateľov priamo pri čine," povedal právnik Správy TANAP-u Peter Dzurilla.



Popri hliadkovaní tiež prehľadajú brehové porasty s úmyslom nájsť prípadné ďalšie pasce, keďže podľa zoologičky išlo o klepce, ktoré boli zrejme nastražené ešte v jesennom období. "Aj napriek snahe našich zamestnancov nie je možné všetky odhaliť, v dôsledku čoho dochádza k takýmto negatívnym javom," dodala Feriancová. Podľa nej bol v pasci rovnakého typu pri Belej v roku 2020 usmrtený pes.



V nastraženom klepci na brehu jedného z jej prítokov nedávno skončila i vydra riečna. Usmrtené zviera našli v území obce Vavrišovo v druhej polovici februára. Prezradil ho zápach. Prípad si takisto prevzala enviropolícia.



V prípade bobra vodného došlo k usmrteniu v mieste jeho prirodzeného výskytu. Príčinou úhynu bol zlomený väz. Spoločenská hodnota tohto druhu európskeho významu je vyčíslená na 2000 eur. Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek priblížil, že prípad je kvalifikovaný ako trestný čin pytliactva, nakoľko k lovu došlo zakázaným spôsobom. "V prípade prebieha intenzívne vyšetrovanie. Zatiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe," uviedol pre TASR Hájek.