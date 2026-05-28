Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

PYTÓN v Topoľčanoch: Pohyboval sa v mestskom parku

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Daniel Veselský

Situáciu aktuálne rieši majiteľka hada spolu s políciou.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Topoľčany 28. mája (TASR) - V mestskom parku v Topoľčanoch sa pohyboval meter a pol dlhý pytón. Okoloidúci jeho pohyb v parku nahlásili na Mestskú políciu v Topoľčanoch. Tá potvrdila, že na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka.

Na linke 159 bol prijatý oznam o vypustenom hadovi. Situáciu aktuálne rieši majiteľka hada spolu s políciou,“ informovala topoľčianska mestská polícia.
.

Neprehliadnite

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov