PYTÓN v Topoľčanoch: Pohyboval sa v mestskom parku
Situáciu aktuálne rieši majiteľka hada spolu s políciou.
Autor TASR
Topoľčany 28. mája (TASR) - V mestskom parku v Topoľčanoch sa pohyboval meter a pol dlhý pytón. Okoloidúci jeho pohyb v parku nahlásili na Mestskú políciu v Topoľčanoch. Tá potvrdila, že na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka.
„Na linke 159 bol prijatý oznam o vypustenom hadovi. Situáciu aktuálne rieši majiteľka hada spolu s políciou,“ informovala topoľčianska mestská polícia.
