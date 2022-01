V Rimavskej Bani chcú cez infocentrum priblížiť turistom Gotickú cestu

Rimavská Baňa 12. januára (TASR) – V budove bývalej fary v obci Rimavská Baňa v okrese Rimavská Sobota by mohlo vzniknúť nové turistické informačné centrum. Návštevníkom by priblížilo kostoly Gotickej cesty i ďalšie zaujímavosti z okolia obce. TASR o tom informovala starostka Rimavskej Bane Elena Polóniová.



Myšlienka zriadiť turistické centrum v priestoroch bývalej fary je podľa starostky stará viac ako desaťročie, projekt sa však doposiaľ zrealizovať neporadilo. Koncom minulého roka však obec získala budovu fary od Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania do dlhodobého prenájmu na minimálne desať rokov. Za prenájom samospráva zaplatí ročne symbolické euro.



"Gotický kostol, ktorý je v našej obci, je hlavne v letnej sezóne veľmi navštevovaný turistami. Vidíme, že samotná cirkev nemá také kapacity, aby mohla túto pamiatku sprístupňovať turistom každodenne alebo aj niekoľkokrát denne. Okrem nášho kostola sú v blízkom okolí aj tri ďalšie kostoly a to v obci Rimavské Brezovo, v Kyjaticiach a v Kraskove," priblížila Polóniová.



Na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu fary samospráva získala finančné prostriedky od oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, na samotnú realizáciu projektu bude v budúcnosti hľadať ďalšie externé zdroje. V rámci prác počíta s rekonštrukciou interiéru budovy, v ktorej by okrem kancelárie informačného centra mohla vzniknúť napríklad i miestnosť s interaktívnou prehliadkou gotických kostolov.



"V podkrovných priestoroch by sme chceli vybudovať aj nejaké ubytovanie. Najbližšie ubytovacie kapacity sú vo Veľkých Teriakovciach,“ prezradila starostka. Ako dodala, v rámci projektu obec počíta s vytvorením minimálne jedného nového pracovného miesta.



Okrem samotnej fary obec do prenájmu získala i priľahlú plochu, na ktorej plánuje vybudovať nové parkovisko. Vďaka finančnému príspevku Miestnej akčnej skupiny Malohont z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) by tu v najbližších mesiacoch malo vzniknúť 17 parkovacích miest.