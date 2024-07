V obci Rimavská Baňa predstavili vizualizáciu centra pre Gotickú cestu

Rimavská Baňa 17. júla (TASR) - V obci Rimavská Baňa v okrese Rimavská Sobota v stredu podvečer slávnostne predstavili podobu plánovaného návštevníckeho centra kultúrno-tematickej trasy Gotická cesta. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie exteriérového kina, ktoré bude postupne putovať po celom regióne. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer.



Gotickú cestu v regiónoch Gemer a Malohont tvorí približne 20 gotických kostolov so stredovekými freskami, 12 z nich bolo v roku 2022 ocenených Značkou Európske Dedičstvo. Zámerom pre zlepšenie infraštruktúry a ponuky služieb na tejto trase je vytvorenie návštevníckeho centra, nachádzať by sa malo v Rimavskej Bani, kde stojí aj jeden z ocenených kostolov.



"Sme radi, že evanjelická fara v našej obci prichádza do úvahy ako návštevnícke centrum pre celú tematickú trasu. Uvedomujeme si, že je to veľké sústo, aj preto nás teší, že na to nie sme sami, a že sa nám spoločne podarilo pripraviť projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa budeme uchádzať o externé zdroje pre realizáciu projektu," uviedla starostka Elena Polóniová s tým, že príprava projektovej dokumentácie bola financovaná zo zdrojov Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a OOCR Gemer.



V rámci predstavenia podoby plánovaného návštevníckeho centra bol v Rimavskej Bani spustený aj ďalší projekt. Ide o exteriérové kino, ktoré bude spolu s kultúrnymi podujatiami putovať po celom regióne, čím rozšíri ponuku cestovného ruchu pre domácich i návštevníkov. Prvým filmom predstaveným v exteriérovom kine bol dokument s názvom Fantastický stredovek, ktorý približuje kultúrne dedičstvo vo forme stredovekých fresiek v kostoloch na Gemeri a v Malohonte.