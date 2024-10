R. Chovanec: Prioritou ekonomickej diplomacie je aj stredná Ázia

Turčianske Teplice 23. októbra (TASR) - Rozvoj spolupráce s regiónom strednej Ázie patrí medzi priority ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky. Uviedol to v stredu štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec pri otvorení exportného klubu na tému strednej Ázie, ktorý pripravila Eximbanka v spolupráci s MZVEZ SR v Turčianskych Tepliciach. TASR o tom informovala Martina Vráblik Solčányiová z odboru komunikácie a marketingu Eximbanky.



"Tento dynamický trh zaznamenáva prudký rast v rôznych oblastiach priemyslu, infraštruktúry, digitalizácie a energetickej bezpečnosti, čo vytvára značný potenciál pre slovenské spoločnosti," skonštatoval Chovanec.



Slovensko má preto podľa neho záujem prehlbovať obchodné vzťahy s cieľom pomôcť firmám presadiť sa v tomto teritóriu. "Naše zastupiteľské úrady sa podieľajú na viacerých aktivitách, či už je to nedávne zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v Astane, ako aj príprava prvého zasadnutia medzivládnej komisie pre ekonomickú spoluprácu v Taškente, ktoré by sa malo uskutočniť v budúcom roku," priblížil.



Generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec ozrejmil, že záujem o exportný klub dynamicky rastie, rovnako ako rastie aj dynamika regiónu strednej Ázie s množstvom investičných a obchodných príležitostí. "Štáty ako Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizsko, Tadžikistan či Turkmenistan prechádzajú rýchlymi hospodárskymi zmenami, modernizáciou priemyslu a infraštruktúry, a tým otvárajú dvere a obchodné príležitosti pre Slovensko so silnou expertízou - od energetiky, strojárstva, poľnohospodárstva až po IT a inovácie," priblížil Podhorec. Riaditeľ banky je podľa svojich slov presvedčený, že stretnutia, akým bol aj exportný klub v Turčianskych Tepliciach, sú kľúčové na lepšie pochopenie špecifík jednotlivých trhov, ich potrieb, ale aj kultúrnych odlišností, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou úspešnej obchodnej spolupráce.



Cieľom podujatia bolo poskytnúť slovenským firmám prehľad o príležitostiach pre ich expanziu na teritóriá strednej Ázie. Slovenskí podnikatelia na ňom získali informácie o rôznych formách podpory exportu v teritóriu a absolvovali desiatky stretnutí, okrem iných i s veľvyslancami krajín v strednej Ázii.