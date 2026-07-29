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R. Dohál ohlásil kandidatúru na post predsedu Trnavského kraja
Za hlavný pilier svojho programu označil vodu.
Autor TASR
Trnava 29. júla (TASR) - Kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v nadchádzajúcich voľbách ohlásil poľnohospodár a šéf Poľnohospodárskeho družstva Krakovany-Stráže Robert Dohál. Do volieb plánuje ísť ako nezávislý kandidát. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii v Trnave.
Za hlavný pilier svojho programu označil vodu. Presadzuje myšlienku tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva. V rámci vzdelávania chce klásť okrem iného dôraz na environmentálnu výchovu. Tretím pilierom jeho programu je ekonomická prosperita a podpora mikropodnikov. „Toto bude moja priorita pre podporu podnikania a oživenie ekonomiky,“ zdôraznil.
V rámci sociálnej oblasti zdôrazňoval deinštitucionalizáciu ústavnej starostlivosti a podporu denných stacionárov. Odmieta úvahy o rušení samosprávnych krajov. Plánuje aj kandidatúru do krajského zastupiteľstva.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra 2026. Kandidatúru na šéfa TTSK už skôr ohlásil jeho súčasný predseda Jozef Viskupič. Uchádzať sa o tento post plánujú aj József Berényi a Matej Lančarič.
Za hlavný pilier svojho programu označil vodu. Presadzuje myšlienku tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva. V rámci vzdelávania chce klásť okrem iného dôraz na environmentálnu výchovu. Tretím pilierom jeho programu je ekonomická prosperita a podpora mikropodnikov. „Toto bude moja priorita pre podporu podnikania a oživenie ekonomiky,“ zdôraznil.
V rámci sociálnej oblasti zdôrazňoval deinštitucionalizáciu ústavnej starostlivosti a podporu denných stacionárov. Odmieta úvahy o rušení samosprávnych krajov. Plánuje aj kandidatúru do krajského zastupiteľstva.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra 2026. Kandidatúru na šéfa TTSK už skôr ohlásil jeho súčasný predseda Jozef Viskupič. Uchádzať sa o tento post plánujú aj József Berényi a Matej Lančarič.