R-Glass vyváža do celého sveta takmer celú svoju produkciu

Katarínska Huta 23. mája (TASR) – Spoločnosti R-Glass Trade, ktorá už siedmy rok vyrába úžitkové sklo v halách niekdajšieho Slovglassu Poltár v Katarínskej Hute, sa po dvoch pandemických rokoch opäť darí naplno využívať výrobné i personálne kapacity a už bez obmedzení vyvážať sklo do celého sveta. Aj keď je jedna hrozba aspoň zatiaľ na ústupe, začiatkom roku sa vynorila druhá, ktorou sú neúmerne vysoké ceny energií a materiálov.



Stúpajúce a často sa meniace ceny plynu nie sú podľa šéfa firmy Jána Riečicu zárukou pre dobré vyhliadky a stabilitu výroby. "Dodávatelia nám už negarantujú ceny dodávok plynu na rok či dva dopredu. Ceny sa teraz menia z mesiaca na mesiac a my tak musíme promptne meniť aj naše kalkulácie," uviedol pre TASR. Plyn je pritom pri sklárskych linkách firmy tou najväčšou položkou.



Spoločnosť je výrazne proexportná, na jej výrobky čakajú odberatelia vo viac ako 40 krajinách sveta. "Do zahraničia smeruje takmer 100 percent výroby. Naše sklo poznajú na všetkých kontinentoch. Hlavné trhy pre nás sú však Veľká Británia, z krajín Európskej únie najmä Taliansko a čiastočne aj Francúzsko. Tiež USA a Kanada a, samozrejme, Ázia a tam Japonsko, Taiwan, Južná Korea, ale tiež Južná Afrika," povedal TASR obchodný riaditeľ spoločnosti Stanislav Balco.



R-Glass vyrába nápojové sklo na dvoch automatických linkách a časť produkcie tvorí aj ručná výroba. "Máme štyri malé kolektívy, ktoré vyrábajú ručne najmä tenkostenné poháre na víno," priblížil výrobu Balco. Na automatických linkách vyrábajú poháre bez stopky v počte viac ako jeden milión kusov mesačne.



Firma investovala masívnejšie pri rozbehnutí výroby v rokoch 2015 a 2016. Vtedy najmä do zariadení smerovalo asi šesť miliónov eur. "Do strojných zariadení a do renovácie výrobných a skladových hál však výrazne investujeme pravidelne každý rok," doplnil obchodný riaditeľ.



Spoločnosť zamestnáva aktuálne takmer 200 ľudí. Podľa finstat.sk dosiahla vlani zatiaľ najvyššie tržby viac ako 7,5 milióna eur a zisk 214.955 eur.