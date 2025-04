Výtvarník R. Hromec má v Danubiane výstavu Allegria

Bratislava 2. apríla (TASR) - Medzinárodne uznávaný slovenský výtvarník Robert Hromec má od utorka (1. 4.) v Danubiana Meulensteen Museum of Art výstavu s názvom Allegria. Bratislavčanom i návštevníkom hlavného mesta na nej predstavuje sériu obrazov oslavujúcich radosť z nového začiatku prostredníctvom inovatívneho umeleckého jazyka, ktorý spája techniku a spiritualitu.



„Allegria je radosť zo života, až pocit znovuobrodenia, získania pozitívnej energie aj pomocou živých farieb, ktoré je možno vidieť v mojich nových obrazoch. Mojím zámerom bolo vyvolať v človeku pocit pozitívnej energie, aby bol schopný prekonať ťažké prekážky, ktoré ho v tejto dobe a aj blízkej budúcnosti určite stretnú,“ povedal pre TASR Hromec, známy jedinečnou technikou „printpaitingu“ na hliníkových platniach. „Mení kovový podklad na pulzujúci povrch, kde sa svetlo, hmota a farba spájajú v neustálom dialógu,“ približuje tvorbu slovenského umelca taliansky kurátor Alberto Desiró.



Dodáva, že diela na výstave skúmajú tému tichej komunikácie, kde sa tváre a postavy objavujú a miznú v hre priehľadnosti a vrstvenia. „Prostredníctvom zložitého procesu, ktorý zahŕňa vŕtanie, rytie, pieskovanie a nanášanie vrstiev farby, Hromec vytvára viacdimenzionálne diela, v ktorých sa kovový povrch stáva neoddeliteľnou súčasťou umeleckého posolstva,“ vysvetľuje kurátor.



Výstave dominujú štyri veľkoplošné hliníkové obrazy (1x2 m), ktoré mali premiéru na turínskom umeleckom veľtrhu v októbri 2024. Kolekciu diel so „živými farbami prinášajúcimi pozitívnu energiu“ dopĺňa šesť obrazov na plátne rovnako s názvom Allegria. „Je to téma nového začiatku, novej pozitívnej energie, ktorá by nám mala dopomôcť, aby sme dokázali prekonať prekážky budúcnosti i každodenného života,“ podčiarkol Hromec, ktorý vlani v polovici novembra vyhral v Taliansku prestížnu medzinárodnú súťaž Comel „Alluminio, sotto la supeficie“. Na základe odporúčania odbornej poroty spomedzi viac ako 350 diel z celého sveta získal cenu Premio Comel 2024, ktorá oceňuje kreatívne využitie hliníka v umení.



Návštevníci výstavy sa môžu ako prví zoznámiť aj s jeho dielom „coffee table“ Sussurri, ktorý je rovnako výsledkom Hromcovho umeleckého spracovania hliníka. Originálny stolík odliaty z hliníka, ktorého povrch výtvarník umelecky dotvoril, má v Danubiane svetovú premiéru.



V nedeľu 6. apríla výstavu slávnostne otvoria, priaznivci výtvarného umenia tiež budú mať možnosť stretnúť sa s autorom a medzi 15.00 až 18.00 h s Robertom Hromcom absolvovať komentovanú prehliadku výstavy, ktorá vznikla v spolupráci s AD Gallery vo Florencii. V Danubiane potrvá do 13. apríla.