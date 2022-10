R. Huliak: Prioritou je podporiť farmárov a drobných poľnohospodárov

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude uchádzať aj Rudolf Huliak. Podnikateľ z Očovej kandiduje za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Za prioritu svojho programu považuje podporu farmárov a drobných poľnohospodárov či pomoc matkám a rodinám v núdzi. Rozhovor s Huliakom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu BBSK.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?



Človek v istej fáze svojho života dosiahne nejaké méty, zaznamená úspechy, dosiahne ciele, ktoré si v mladšom veku dal. Ja som sa vždy zaujímal o život okolo seba, vždy mi politické a sociálne dianie na Slovensku bolo blízke. Skoro 30 rokov svojho života som už strávil vo funkciách, vo zväzoch a spoločenstvách súvisiacich s poľovníctvom a lesmi. Mám už čosi za sebou a badám, že taká zlá situácia vo svete a aj na Slovensku ešte asi nebola. Človek sa rozhoduje, či sa bude len doma sťažovať alebo niečo aj urobí. Nechcem sa dožiť toho, že raz sám budem nadávať na seba, že som čosi urobiť mohol, ale neurobil som. Robím to hlavne pre svoje deti, ale aj pre naše, slovenské deti a rodiny. Po 89. roku sme dostali Slovensko ako vybudovanú, modernú, bohatú a sebestačnú krajinu. Dnes je Slovensko na plač, chudobné, zadlžené, nesebestačné. Ľudia sa majú stále horšie. Začíname žiť v totalite, štát obmedzuje ľudské práva a Európska únia nám diktuje nezmysly, proti ktorým sa nevieme brániť. Mám pocit, že musím niečo urobiť. Aspoň sa o to pokúsiť.



-V akom stave sa podľa vás kraj nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?



Banskobystrický kraj nie je po štvorročnom vládnutí Lunterovcov v dobrej kondícii. Táto rodina má na konte veľa manažérskych zlyhaní. Zlými rozhodnutiami prišiel kraj o veľké finančné prostriedky, napríklad po prehratom súdnom spore so SAD. Jedného dňa sa obyvatelia kraja zobudili a nemali sa ako dostať do práce. Lunterovci namiesto toho, aby pomáhali obyvateľom BBSK zmierniť dosahy zlého hospodárenia štátu a nezmyselných proticovidových opatrení, ešte pomáhali štátu s represáliami, proti vlastným občanom. Peniaze nevynakladali efektívne a na to, na čo by mali ísť. Aj dnes keď si otvoríte stránku BBSK, najprv na vás vykukne obrovský banner ukrajinskej zástavy. Kde sú priority Lunterovcov?



-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?



Náš kraj, ako aj všetky ostatné momentálne zápasia so zlou finančnou situáciou spôsobenou súčasnou vládou. Regiónom sa odobrali peniaze. Ľuďom drasticky rastú náklady na život, sme v energetickej a hospodárskej kríze, v inflácii a ceny neskutočne rastú. Toto my musíme zmierňovať. Musíme pomáhať ľuďom. Slovák sa musí už raz konečne dostať do centra záujmu politikov. Kraj na to prostriedky a možnosti má, len po nich treba siahať. Určite treba zachovať zdravotnú starostlivosť, nerušiť žiadne nemocnice ani detské pohotovosti a zlepšiť prístup našich občanov k rýchlej diagnostike. Zvolenská nemocnica v celom rozsahu aj detská pohotovosť v Rooseveltovej nemocnici budú zachované.



-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?



Mojou prioritou je podporovať predaj z dvora, podporiť farmárov a drobných poľnohospodárov. Zariadenia kraja by mali kupovať potraviny od našich lokálnych producentov. Založíme centrá voľného času, poskytneme pomoc matkám a rodinám v núdzi a vytvoríme ubytovacie kapacity pre naše, slovenské matky v núdzi. Chceme návrat k tradičnému školstvu, k duálnemu vyučovaniu zameranému na tradičné hodnoty slovenského národa. A každopádne zmierňovať dôsledky krízy a zdražovania.



-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?



Mám okolo seba celý tím šikovných a schopných ľudí, s ktorými pri práci v kraji počítam. Sú to znepokojení občania, odborníci od fachu, každý z inej sféry, pripravení priložiť ruku k dielu a urobiť maximum pre kraj. Väčšina z mojich spolupracovníkov sú ľudia dlhodobo pracujúci v rôznych funkciách, odborne vysoko znalí, z rôznych oblastí života. Rozhodli sa vstúpiť do politiky a pomôcť, pretože videli a vidia skazu okolo nás.



O post predsedu BBSK zabojujú v októbrových voľbách okrem Huliaka ďalší siedmi kandidáti. Ako nezávislí kandidujú Ondrej Lunter a Adrian Polóny. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Miroslav Suja za stranu Republika, Marek Kotleba za ĽSNS, Michal Albert za Komunistickú stranu Slovenska, Maroš Čupka za stranu Socialisti.sk a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.