R. Kaliňák odhalil na východe pamätník padlým slovinským vojakom

Becherov 3. decembra (TASR) - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) v utorok so svojim slovinským náprotivkom Borutom Sajovičom odhalil v obci Becherov v okrese Bardejov pamätník padlým slovinským vojakom, ktorí bojovali na území Slovenska počas prvej svetovej vojny. Pietne miesto vzniklo z iniciatívy slovinského rezortu obrany a s podporou miestnej samosprávy. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva obrany (MO) SR.



"Je nám cťou, že môžeme pomôcť k tomu, aby sa na týchto padlých nikdy nezabudlo, a aby si aj naše generácie vedeli pripomínať nielen ich obete, ale aj tú skutočnú hodnotu toho, ako ďaleko od domova vlastne bojovali," zdôraznil Kaliňák.



Celkovo je na Slovensku pochovaných 147 slovinských vojakov zo 47. pešieho pluku z mariborského regiónu, pričom z nich je 15 pochovaných v obci Becherov. "Myslím, že títo padlí si zaslúžia našu úctu a som rád, že týmto spôsobom si môžeme pripomínať dôležité míľniky v našej histórii," uzavrel Kaliňák.



V rámci svojho pracovného programu na východe republiky sa Kaliňák zúčastnil so Sajovičom aj na otvorení konferencie s názvom Bezpilotné vzdušné prostriedky ako predpoklad efektívnych OS SR: potreby a skúsenosti. Ministri počas konferencie v Košiciach poukázali na to, ako sa v súčasnej dobe drony ukázali ako osvedčený prostriedok moderného boja.