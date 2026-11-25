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R. Kaliňák: Výstavba nemocníc v Prešove a Bratislave pokračuje
Kaliňák predpokladá, že v prvom štvrťroku budúceho roka sa začne aj s prácami na fasáde a do konca januára by mala byť hrubá stavba dokončená.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Výstavba nemocníc v Prešove a bratislavských Vajnoroch pokračuje. V Prešove by mohla stavba dosiahnuť nový míľnik začiatkom budúceho roka. Mali by byť postavené všetky poschodia. V Bratislave robotníci dokončujú výkop a utesňujú ho. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
„Relatívne to postupuje dobre. Keď sa pozriete, budova sa rozbehla znova po problémoch v tom počiatočnom štádiu, tie sme odstránili,“ povedal v súvislosti s nosnými prvkami stavby, pre ktoré bola dočasne pozastavená výstavba prešovskej vojenskej nemocnice, s ktorou začali na prelome rokov 2025 a 2026.
Kaliňák predpokladá, že v prvom štvrťroku budúceho roka sa začne aj s prácami na fasáde a do konca januára by mala byť hrubá stavba dokončená.
Pokračuje aj stavba novej koncovej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Na mieste už podľa ministra je vykopaná stavebná jama. Stavbári v nej ešte utesňujú podzemnú vodu. „Ale v zásade začína sa pracovať už na tej základovej doske,“ podotkol minister.
Výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch spustili v decembri 2025. Ako celok by mala fungovať do roku 2030.
„Relatívne to postupuje dobre. Keď sa pozriete, budova sa rozbehla znova po problémoch v tom počiatočnom štádiu, tie sme odstránili,“ povedal v súvislosti s nosnými prvkami stavby, pre ktoré bola dočasne pozastavená výstavba prešovskej vojenskej nemocnice, s ktorou začali na prelome rokov 2025 a 2026.
Kaliňák predpokladá, že v prvom štvrťroku budúceho roka sa začne aj s prácami na fasáde a do konca januára by mala byť hrubá stavba dokončená.
Pokračuje aj stavba novej koncovej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Na mieste už podľa ministra je vykopaná stavebná jama. Stavbári v nej ešte utesňujú podzemnú vodu. „Ale v zásade začína sa pracovať už na tej základovej doske,“ podotkol minister.
Výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch spustili v decembri 2025. Ako celok by mala fungovať do roku 2030.