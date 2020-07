R. Kusý: Celý priestor Trnavského mýta treba revitalizovať, i tržnicu

Bratislava 19. júla (TASR) – Priestor bratislavského Trnavského mýta je potrebný revitalizovať celý. Uviedol to starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý s tým, že ide o priestor Domu odborov Istropolis, železničnej stanice Filiálky, ale aj tržnice.



Tento týždeň predstavený developerský zámer Nový Istropolis považuje za odštartovanie kompletnej revitalizácie časti Trnavského mýta. "Je úlohou štátu aj za podpory samosprávy čo najrýchlejšie sa pustiť do budovania Filiálky ako dôležitého dopravného uzla. Rovnako je úlohou Nového Mesta v spolupráci s hlavným mestom riešiť budúcnosť Novej tržnice tak, aby bola moderná, bezpečná, pekná, čistá a súčasťou 21. storočia," skonštatoval Kusý. Ako tvrdí, mestská časť už začala komunikovať s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a ďalším krokom bude komunikácia so starostami bratislavských mestských častí Rača a Vajnory, aby sa spustila architektonická súťaž. "Tá povie, ako má vyzerať budúcnosť celého priestoru, kde sa tržnica nachádza," podotkol starosta.



Tržnica na Trnavskom mýte je majetkom hlavného mesta a zverená je Novému Mestu. V malých podieloch aj Rači a Vajnorom. Motorom premeny tržnice a jej okolia bude podľa starostu Nové Mesto. "Je však nevyhnutná spolupráca so všetkými aktérmi," podotkol.



Novú tržnicu, ako ju v súčasnosti nazývajú Bratislavčania, navrhol architekt Ivan Matušík (vytvoril aj komplex hotela Kyjev, obchodného domu Prior aj obchodný dom Slimák). Pre verejnosť začala slúžiť v roku 1984. Novomestský EKO – podnik verejnoprospešných služieb na svojom webe informuje, že vyzerá ako presklený kontajner, jej typickým prvkom sú veľké odkryté červené potrubia vzduchotechniky. Konštrukcia tržnice je tvorená mohutným železobetónovým skeletom, v ktorej sú vložené dva bloky s predajnými a obslužnými priestormi na prízemí aj na poschodí. Na oboch koncoch budovy sú prístupné schodiská.