Kusý ocenil súčinnosť polície, zväzu i klubov pri finále Slovnaft Cupu

Bratislava 9. mája (TASR) - Polícia fungovala ako dobre nastavený stroj. Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý to na sociálnej sieti napísal v hodnotení zabezpečenia poriadku pred, počas i po nedeľňajšom (8.5.) finále Slovenského pohára vo futbale (Slovnaft Cup) Slovan - Trnava na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ). Pri organizácii rizikového futbalového zápasu ocenil aj spoluprácu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) i oboch klubov.



"Fungovanie polície bolo perfektné. Zastavili autobusy so zahraničnými “fanúšikmi“, ktorí nerešpektovali žiadosť domácich klubov, aby zostali doma," pripomenul Kusý. Vyzdvihol i to, ako polícia umne monitorovala situáciu na štadióne a preventívne bránila vzniku konfliktu medzi fanúšikmi, počas duelu i po skončení zápasu.



Pochválil aj kluby. "Spartak rešpektoval dohodu. Vyslal špeciálny vlak a na štadión prišli fanúšikovia autobusmi, ktoré poskytol magistrát, za sprievodu polície. Žiadne pochody. Rovnako tak u slovanistov," opísal. Potvrdil aj to, že SFZ zvýšil počet organizátorov na zápase.



Finále Slovenského pohára na NFŠ vzbudzovalo obavy z možných stretov tvrdých jadier fanúšikovských táborov, podporených ultras skupinami zo zahraničia. Polícia najskôr žiadala, aby sa zápas uskutočnil mimo hlavného mesta i Trnavy, SFZ však trval na pôvodne schválenom dejisku. Pri príprave organizácie duelu sa stretli členovia samosprávy, polície, zväzu i klubov, stanovili sa podmienky, ktoré má každá strana splniť.



Slovnaft Cup 2021/2022 vyhral trnavský Spartak, nad "belasým" rivalom zvíťazil 2:1.