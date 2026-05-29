R. Malatinec bude kandidovať na predsedu Banskobystrického kraja
Autor TASR
Kriváň 29. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec (nezaradený) sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Kandidovať bude za mimoparlamentnú Stranu vidieka, ktorej je podpredsedom. Rozhodnutie oznámil na piatkovej tlačovej konferencii v obci Kriváň na Podpoľaní spolu s predsedom Strany vidieka a ministrom cestovného ruchu Rudolfom Huliakom (nezávislý).
Banskobystrický kraj má podľa Malatinca veľký potenciál, ale je potrebné ho vrátiť bežným ľuďom. „Dobrý strom sa pozná po ovocí, dobrý župan sa pozná po spokojných ľuďoch. Keďže ich stretávam čoraz menej a, naopak, tých nespokojných čoraz viac, rozhodol som sa zabojovať ako kandidát na predsedu BBSK,“ uviedol Malatinec.
Poslanec parlamentu na tlačovej konferencii ostro kritizoval stav Banskobystrického kraja i predsedu BBSK Ondreja Luntera. Súčasné vedenie kraja podľa jeho slov „lieta v oblakoch, plánoch, ideách a stratégiách, ktoré majú zlepšiť imidž kraja“, no zabúda na základné potreby ľudí. Malatinec bol podpredsedom BBSK od roku 2018, keď kraj viedol Ján Lunter, i za úradovania Ondreja Luntera, vo funkcii skončil vlani po odchode zo strany Hlas-SD. Argumentuje, že ako podpredseda BBSK mal na starosti oblasť kultúry.
„Ja nevravím, že sa všetko robí zle. Je to môj iný politický pohľad. Niektoré veci som akceptoval, ale v konečnom dôsledku má vždy rozhodujúce slovo župan a z tohto titulu som sa rozhodol kandidovať,“ povedal Malatinec.
Kandidát na predsedu BBSK chce svoj program predstavovať postupne, za svoje priority považuje kvalitné cesty či dostupnú dopravu, a to i na vidieku, dostupnú zdravotnú starostlivosť či rozvoj cestovného ruchu. Zaviesť by chcel napríklad krajský taxík na pomoc seniorom, nábor a podporu opatrovateliek, hovoril aj o výstavbe moderných komunitných internátov, a to primárne pre stredné zdravotnícke školy.
V ostatných voľbách v roku 2022 bolo v BBSK osem kandidátov na post predsedu kraja. V rámci aktuálnej kampane záujem o vedenie kraja avizoval Miroslav Suja, post plánuje obhajovať aj súčasný župan Ondrej Lunter.
