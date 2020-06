Minister vnútra odovzdal dobrovoľným hasičom v Trenčíne nové vozidlá

Trenčín 11. júna (TASR) – Informovanie sa o práci príslušníkov Policajného zboru a odovzdanie nových hasičských vozidiel dobrovoľným hasičom v Trenčianskom kraji bolo hlavným cieľom štvrtkovej návštevy ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO) v Trenčíne.



„Toto bola ďalšia z ciest, na ktorých som sa zoznámil s prácou policajtov nielen teoreticky v kancelárii ministra, ale priamo v teréne. Zhováral som sa nielen s vedením Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ale aj s policajtmi z podriadených útvarov. Bolo to trošku v inom formáte, pretože na dvojhodinovom stretnutí boli nielen riadiaci pracovníci, ale aj policajti priamo z výkonu, z jednotlivých okresných riaditeľstiev. Tí sa mohli pýtať na veci, ktoré ich trápia a s ktorými sa denne stretávajú,“ skonštatoval.



Minister zároveň odovzdal 13 dobrovoľným hasičským zborom z celého Trenčianskeho kraja nové hasičské vozidlá s výbavou. „Tých hasičských vozidiel je obmedzené množstvo, ale chceme v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom pomôcť aj dobrovoľným hasičom. Prácu dobrovoľných i profesionálnych hasičov vnímam ako dôležitú. Ich práca často nie je len o technických možnostiach, ale aj o srdci, ktoré do nej dávajú. Myslím si, že mnohí by sme sa od nich mali čo učiť,“ uzavrel Mikulec.