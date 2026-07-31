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R. Peťko: Most nad diaľnicou v Malackách má byť v pondelok prejazdný
Most a vetvy diaľničnej križovatky Malacky na diaľnici D2 uzavreli 24. júla.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 31. júla (TASR) - Práce na zjazde a výjazde z diaľnice D2 do Malaciek, ako aj na moste nad diaľnicou pokračujú podľa harmonogramu. Na sociálnej sieti o tom informuje prednosta Okresného úradu (OÚ) Malacky Róbert Peťko. „Ak všetko pôjde podľa plánu, v nedeľu (2. 8.) sa uskutočnia záťažové skúšky mosta a v pondelok bude zjazd, výjazd aj prejazd cez most opäť sprejazdnený,“ dodal.
Upozorňuje, že aj po otvorení mosta sa budú na mostnom objekte ešte realizovať dokončovacie práce. „Tie si však už nevyžiadajú jeho úplnú uzáveru,“ dodal.
Peťko zároveň poďakoval pracovníkom, ktorí práce zabezpečujú, vyzdvihol ich výkon v extrémnych letných podmienkach. „Verte mi, priamo na rozpálenom moste nie je 40 stupňov Celzia, ale citeľne viac,“ napísal. Ocenil aj trpezlivosť a ohľaduplnosť vodičov počas obmedzení, mieni, že spolu so správnym načasovaním prác to prispelo k tomu, aby sa náročné obdobie zvládlo bez výrazných dopravných kolapsov a väčšieho množstva dopravných nehôd.
Most a vetvy diaľničnej križovatky Malacky na diaľnici D2 uzavreli 24. júla. Dôvodom bolo hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladanie novej vrstvy na moste medzi Malackami a Pernekom ponad diaľnicu. Od pondelka 3. augusta sa podľa harmonogramu má začať druhá etapa prác, ktorá potrvá do začiatku septembra. Cestári počas nej budú pokračovať v sanačných prácach s lokálnym obmedzením premávky.
Upozorňuje, že aj po otvorení mosta sa budú na mostnom objekte ešte realizovať dokončovacie práce. „Tie si však už nevyžiadajú jeho úplnú uzáveru,“ dodal.
Peťko zároveň poďakoval pracovníkom, ktorí práce zabezpečujú, vyzdvihol ich výkon v extrémnych letných podmienkach. „Verte mi, priamo na rozpálenom moste nie je 40 stupňov Celzia, ale citeľne viac,“ napísal. Ocenil aj trpezlivosť a ohľaduplnosť vodičov počas obmedzení, mieni, že spolu so správnym načasovaním prác to prispelo k tomu, aby sa náročné obdobie zvládlo bez výrazných dopravných kolapsov a väčšieho množstva dopravných nehôd.
Most a vetvy diaľničnej križovatky Malacky na diaľnici D2 uzavreli 24. júla. Dôvodom bolo hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladanie novej vrstvy na moste medzi Malackami a Pernekom ponad diaľnicu. Od pondelka 3. augusta sa podľa harmonogramu má začať druhá etapa prác, ktorá potrvá do začiatku septembra. Cestári počas nej budú pokračovať v sanačných prácach s lokálnym obmedzením premávky.