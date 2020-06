Na hrade Revište bude prvá tohtoročná komentovaná prehliadka

Revišťské Podzámčie 19. júna (TASR) - Prvá komentovaná prehliadka zo série Zaži hrady inak! sa uskutoční v sobotu (20. 6.) od 10.00 h na hrade Revište v okrese Žarnovica. Počas prehliadky spoznajú návštevníci minulosť a súčasnosť hradu, a to vďaka rozprávaniu tamojšieho „hradného pána“ Ratibora Mazúra.



Ako pre TASR uviedla Zuzana Jóbová z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), návštevníci sa dozvedia napríklad aj to, akí boli Dóciovci, hradní páni na Revišti, a prečo mali konflikt s Turzovcami a Fuggerovcami. "Dobové scénky doplnia predstavivosť hostí a vizuálny pôžitok umocní vstup do vyhliadky na severnej veži, ktorá odkrýva krásne výhľady do okolia," priblížila. Komentovaná prehliadka s doplnkovým programom potrvá približne 1,5 hodiny.



Komentované prehliadky hradov na Pohronskej hradnej ceste organizuje Rozvojová agentúra BBSK spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a „hradnými pánmi“ už druhý rok. "Minulý rok a sa tešili veľkému záujmu," podotkla Jóbová. Organizátori sa snažia tento produkt stále zdokonaľovať. Preto budú tento rok niektoré prehliadky obohatené aj o tematické scénky v prevedení rytierov zo skupiny Vir Fortis.