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R. Raši: L. Mikuláš je príkladom okresného mesta, ktoré sa rozvíja
Predseda parlamentu spomenul aj prekládku železničnej trate, na ktorej by mali práce podľa uznesenia vlády SR začať najneskôr v septembri.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 30. júla (TASR) - Liptovský Mikuláš je príkladom okresného mesta, ktoré sa dynamicky rozvíja, ktoré robí malé aj veľké projekty ako cyklotrasy, zelené steny, vnútrobloky, rekonštruuje školy a škôlky. Samospráve sa v uplynulom období podarilo získať približne 18 miliónov eur z európskych zdrojov na rozvoj. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) na štvrtkovom tlačovom brífingu s primátorom Liptovského Mikuláša Jánom Blcháčom.
Predseda parlamentu spomenul aj prekládku železničnej trate, na ktorej by mali práce podľa uznesenia vlády SR začať najneskôr v septembri. „Pre ľudí, ktorí tu nežijú, im to nič nehovorí, ale pre tých ľudí, ktorí tu žijú, a pre obce je to mimoriadne dôležitá vec,“ ozrejmil s tým, že modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate.
Doplnil, že zásadný počin mesta bolo minuloročné preradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do vyššej druhej úrovne. „Nemocnica bola odsúdená na zánik, pretože zo všetkých oddelení, ktoré tu máte, kde sú úžasní lekári, sestry, zdravotníci, záchranári, moji kolegovia, sa mala stať rehabilitačno-doliečovacia nemocnica. A preto som rád, že sa zabojovalo a nemocnica má ten honor, ktorý má mať, a bude sa rozvíjať, že tu bude magnetická rezonancia, že bude hlavne perspektívna, že aj mladý lekár príde do Liptovského Mikuláša preto, lebo aj nemocnica, aj mesto má perspektívu,“ spresnil.
Podľa Rašiho získala samospráva financie na projekty aj preto, lebo primátor je zároveň poslancom Národnej rady SR, takže je pri tom, keď sa kreuje legislatíva a formujú podmienky, na čo majú ísť peniaze. „Poslanci nemajú byť navolení iba na kandidátskych listinách strán, lebo sa môže stať, že ich budeme mať všetkých z Bratislavy. Preto by mali byť volení aj zástupcovia regiónov, aby silná regionálna osobnosť dostala hlas a bola v parlamente a zastupovala svoj región v NR SR,“ ozrejmil Raši.
Predseda parlamentu spomenul aj prekládku železničnej trate, na ktorej by mali práce podľa uznesenia vlády SR začať najneskôr v septembri. „Pre ľudí, ktorí tu nežijú, im to nič nehovorí, ale pre tých ľudí, ktorí tu žijú, a pre obce je to mimoriadne dôležitá vec,“ ozrejmil s tým, že modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate.
Doplnil, že zásadný počin mesta bolo minuloročné preradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do vyššej druhej úrovne. „Nemocnica bola odsúdená na zánik, pretože zo všetkých oddelení, ktoré tu máte, kde sú úžasní lekári, sestry, zdravotníci, záchranári, moji kolegovia, sa mala stať rehabilitačno-doliečovacia nemocnica. A preto som rád, že sa zabojovalo a nemocnica má ten honor, ktorý má mať, a bude sa rozvíjať, že tu bude magnetická rezonancia, že bude hlavne perspektívna, že aj mladý lekár príde do Liptovského Mikuláša preto, lebo aj nemocnica, aj mesto má perspektívu,“ spresnil.
Podľa Rašiho získala samospráva financie na projekty aj preto, lebo primátor je zároveň poslancom Národnej rady SR, takže je pri tom, keď sa kreuje legislatíva a formujú podmienky, na čo majú ísť peniaze. „Poslanci nemajú byť navolení iba na kandidátskych listinách strán, lebo sa môže stať, že ich budeme mať všetkých z Bratislavy. Preto by mali byť volení aj zástupcovia regiónov, aby silná regionálna osobnosť dostala hlas a bola v parlamente a zastupovala svoj región v NR SR,“ ozrejmil Raši.