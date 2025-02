Raši: Rezort investícií spúšťa národný projekt mapovania brownfieldov

Fiľakovo 7. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spúšťa národný projekt zameraný na zmapovanie brownfieldov na Slovensku. Na identifikáciu nevyužívaných priemyselných území vyčlení dva milióny eur, v rámci projektu pripraví tiež výzvu na revitalizáciu vybraných lokalít. V piatok o tom na rezortnom dni vo Fiľakove v regióne Novohrad informoval minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).



Národný projekt mapovania brownfieldov má byť zameraný na identifikáciu znehodnotených a nevyužitých území vhodných na budúcu transformáciu či revitalizáciu. "Sú to miesta, ktoré sa nachádzajú v našich mestách a obciach, kedysi fungovali a teraz sú prázdne. Častokrát sú environmentálnou záťažou, alebo sú územiami, ktoré samosprávam neprinášajú vôbec nič," skonštatoval Raši.



V prvej fáze pre národný projekt MIRRI vyčlení z európskych zdrojov dva milióny eur. Na zmapovanie lokalít plánuje ministerstvo využiť rezortné regionálne centrá. "Chceme, aby každé takéto územie na Slovensku bolo identifikované a zmapované, aby bolo jasné, aký má problém a čo sa na tomto mieste dá robiť," vysvetlil Raši.



Výsledky mapovania majú podľa ministra pomôcť samosprávam, verejnej správe i prípadným investorom. Všetky zozbierané informácie plánuje rezort zverejniť na samostatnej webovej stránke. V rámci národného projektu ministerstvo pripraví tiež ďalšiu výzvu, prostredníctvom ktorej sa budú vybrané územia rekultivovať, alebo sa z nich budú odstraňovať identifikované environmentálne záťaže.



Podľa štátneho tajomníka MIRRI Michala Kaliňáka predstavuje národný projekt najväčšiu inventúru priemyselnej infraštruktúry v histórii Slovenska. "Ideme pod lupou pozrieť všetky priemyselné budovy bez ohľadu, o aký typ stavby ide. Či je to bývalé družstvo, chemička, strojárska fabrika alebo čokoľvek," dodal Kaliňák.



Identifikáciu a mapovanie brownfieldov označilo za kľúčovú oblasť aj vedenie mesta Fiľakovo. "Celý Novohrad je bývalý priemyselný región. Či už ide o sklárne na severe alebo aj smaltovňu u nás vo Fiľakove, ktorá kedysi zamestnávala 4000 zamestnancov. Sú tam popadané staré budovy, veľká časť areálu je zničená," skonštatoval primátor Attila Agócs. Pripomenul, že samospráva už časť brownfieldu po bývalej smaltovni zrevitalizovala, keď s pomocou cezhraničného programu Interreg v areáli vybudovala novú priemyselnú halu.



Vedenie MIRRI sa v piatok vo Fiľakove v rámci rezortného dňa stretlo s približne 60 zástupcami samospráv z Novohradu. Okrem mapovania brownfieldov hovorili aj o možnostiach obcí a miest čerpať európske zdroje či o infraštruktúrnych projektoch na dobudovanie vodovodov a kanalizácií. Primátor Fiľakova diskusiu ocenil a pripomenul, že okresy Lučenec i Poltár patria dlhodobo k takzvaným najmenej rozvinutým okresom. "Ministerstvo je odhodlané pozitívne diskriminovať tieto okresy. To znamená, pomáhať aj nad rámec konkrétnych dotácií," poznamenal Agócs.