Rybníček: Do investičných akcií Trenčína pôjde tento rok 9 mil. eur

Ako trenčiansky primátor dodal, zvýšili sa dotácie na šport, kultúru, sociálne veci.

Trenčín 14. februára (TASR) – Rozpočet mesta Trenčín na tento rok je opäť rozvojový napriek tomu, že z pohľadu zvyšovania nákladov sa nedá povedať, že by nebol napätý. Po schválení rozpočtu mestským zastupiteľstvom to v stredu (13. 2.) povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.



„Rozpočet garantuje, že v rámci kapitálových výdavkov pôjde v tomto roku do konkrétnych investičných akcií okrem projektových dokumentácií približne za deväť miliónov eur. Je to na úrovni minulého volebného roka, čiže my pokračujeme v intenzívnych investíciách do mesta aj v tomto roku,“ skonštatoval Rybníček.



Ako dodal, zvýšili sa dotácie na šport, kultúru, sociálne veci. Občania podľa neho pocítia ďalšie zmeny v meste napríklad vo vzdelávacej a cestnej infraštruktúre. „Z pohľadu kapitálových výdavkov sa bude najviac investovať do budovania parkovacích miest. To bude veľká investícia i preto, že chceme spustiť parkovaciu politiku na sídlisku Juh a na sídliskách Sihoť III a IV. Zároveň investujeme do škôl, škôlok, ciest, chodníkov. Konečne poslanci schválili veľmi dôležitú vec – únikový výťah v Dome sociálnych služieb mesta Trenčín za 240.000 eur,“ zdôraznil.



Podľa šéfa finančnej a majetkovej komisie pri mestskom zastupiteľstve Petra Hoštáka rozpočet nie je taký jednoduchý, ako vyzerá. „Sme v dobrých časoch, rastú nám príjmy, ale rastú nám aj výdavky. Tie súvisia s vysokou dynamikou rastu miezd na Slovensku a to sa musí prejaviť aj rastom miezd zamestnancov vo verejnej správe. Sú tam tie rekreačné poukazy. V bežných výdavkoch sa nás dotklo aj to, že mesto muselo prevziať pod svoju správu chodníky. Uvidíme po zimnej sezóne, do akej miery nám to zvýši bežné výdavky,“ doplnil Hošták s tým, že napriek zvyšovaniu výdavkov mesto situáciu zatiaľ zvláda.



Mesto Trenčín bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom, ktorý je prebytkový o 554.820 eur. Celkové príjmy rozpočtu sú plánované na 51,57 milióna eur, výdavky na 55,97 milióna eur. Prebytok rozpočtu zabezpečia finančné operácie, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtované na 6,88 milióna eur, vo výdavkovej na 1,94 milióna eur. Bežný rozpočet počíta s prebytkom 1,89 milióna eur pri príjmoch 46,54 milióna eur a výdavkoch 44,65 milióna eur. Kapitálový rozpočet by mal byť schodkový o 6,28 milióna eur pri príjmoch 5,04 milióna eur a výdavkoch 11,32 milióna eur.