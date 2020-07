R. Rybníček: Do roku 2026 je Trenčín schopný vyčerpať 34 miliónov eur

Trenčín 28. júla (TASR) – Mesto Trenčín je absolútne pripravené na čerpanie eurofondov na integrovanú územnú stratégiu v tomto i nasledujúcom programovacom období. Po stretnutí s podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronikou Remišovou (Za ľudí) to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.



„Vicepremiérke sme predstavili projekt integrovaného územného rozvoja, konkrétne projekt Trenčín si TY (prepojenie nábrežia Váhu s centrom mesta - pozn. TASR) a pripravenosť na čerpanie eurofondov či už z aktuálneho alebo toho budúceho programovacieho obdobia. Dali sme jasný príklad, že Trenčín je v tejto chvíli absolútne pripravený na čerpanie peňazí na integrovanú územnú stratégiu alebo udržateľný mestský rozvoj,“ skonštatoval Rybníček.



Ako dodal, na vicepremiérku apelovali, aby s ministrom dopravy riešila presun finančných prostriedkov na Slovenskú správu ciest v súvislosti s vyhotovením štúdie uskutočniteľnosti na preložku cesty I/61 v centre mesta.



„Preložka je pre celý integrovaný územný rozvoj Trenčína absolútne dôležitá. Pripraviť a zrealizovať by ju malo ministerstvo dopravy prostredníctvom Slovenskej správy ciest a ďalšie investície ako revitalizácie ulíc, výstavbu mosta do Orechového a ďalšie by dokázalo vyfinancovať mesto z eurofondov,“ zdôraznil trenčiansky primátor s tým, že ďalšie investície bude mesto riešiť s Trenčianskym samosprávnym krajom.



Podľa Rybníčka sa bude dať preložka cesty I/61 realizovať až v roku 2027. Na prípravu bude treba asi tri milióny eur, samotná preložka bude stáť okolo 70 miliónov eur plus ďalších 35 miliónov eur by malo ísť na rekonštrukciu starého cestného mosta cez Váh.



„Na to, aby sme dokázali urobiť množstvo investícií, ktoré máme pripravené na toto a budúce programovacie obdobie, bude okrem nákladov štátu na preložku treba 25 až 34 miliónov eur, ktoré by sme mali vyčerpať do roku 2026,“ uzavrel Rybníček.