R. Rybníček: Nemôžeme zakázať podujatia, ktoré neorganizuje mesto

Trenčín 9. marca (TASR) – Mesto nemôže zakázať organizovanie športových a kultúrnych podujatí, ktoré neorganizuje samospráva, môže len odporučiť zváženie ich usporiadania. Na sociálnej sieti o tom informoval trenčiansky primátor Richard Rybníček po tom, ako mesto v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu zrušilo v nedeľu (8. 3.) všetky mestské akcie a zatvorilo kultúrne strediská a centrum seniorov.



„Naše rozhodnutie sme urobili v úzkej súčinnosti s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý nám naše kroky odobril a schválil. Príkaz na zrušenie všetkých podujatí bez výnimky môže urobiť jedine štát prostredníctvom vlády, respektíve Úradu verejného zdravotníctva v prípade mimoriadnej situácie,“ pripomenul Rybníček.



Ako dodal, RÚVZ Trenčín zatiaľ mestu neodporučil zavrieť základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti trenčianskej radnice, samospráva preto k takémuto kroku nepristúpila.



„Držíme sa striktne odporúčaní odborníkov, ktorí to majú v kompetencii a zastupujú štát. To, čo môžeme urobiť, je pokúsiť sa eliminovať a znížiť možnosť rýchleho rozširovania nového koronavírusu, ale nechcem zatiaľ prekračovať hranice odporúčania odborníkov, ktorí sú zodpovední za vyhodnocovanie aktuálnej zdravotnej situácie na Slovensku,“ zdôraznil na sociálnej sieti trenčiansky primátor s tým, že vedenie mesta je v kontakte s odborníkmi z RÚVZ a aktuálnu situáciu vyhodnocuje.