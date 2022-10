R. Rybníček: Som úspešný vďaka našim Trenčanom

Trenčín 30. októbra (TASR) - Novozvolený primátor Trenčína Richard Rybníček (nezávislý) bude robiť všetko pre to, aby presvedčil všetkých obyvateľov, že voľba neho je pre mesto správna. Úspešný je podľa svojich slov vďaka Trenčanom. Povedal to v nedeľu ráno v Trenčíne.



"Je to štvrtýkrát po sebe viac ako 70 percent. Je to obrovská sila, aj keď bola menšia účasť. Budem osobne robiť všetko pre to, aby som presvedčil všetkých obyvateľov mesta, že táto voľba je pre toto mesto správna, že je to o nás všetkých," skonštatoval Rybníček.



Tvrdí, že bez občanov by doteraz nebol úspešný. "Som úspešný vďaka našim Trenčanom, Trenčiankam a vďaka tomu, že tvoríme spoločnú rodinu," podotkol.







Rybníček avizoval, že Trenčanov a samosprávu čakajú spoločné výzvy vrátane rekonštrukcie starého cestného mosta, rekonštrukcie autobusovej a železničnej stanice i projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.



Primátor zároveň vyzdvihol, že sa do mestského zastupiteľstva dostala "drvivá väčšina dobrých a slušných ľudí", čo je podľa neho pekný základ pre spoluprácu a vládnutie.



Staronový primátor sa poďakoval voličom, ktorých podporu si podľa svojich slov váži. Kampaň označil za dosť drsnú, pričom v istých chvíľach podľa neho prekračovala všetky hranice.