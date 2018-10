R. Rybníček: Trenčín je iný, krajší ako pred štyrmi rokmi

Rozhovor s Richardom Rybníčkom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora Trenčína, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Trenčín 25. októbra (TASR) – Úradujúci primátor Trenčína, 48-ročný Richard Rybníček sa ako nezávislý kandidát uchádza o post prvého muža mesta tretíkrát v rade. V uplynulých štyroch rokoch sa mesto podľa neho zmenilo, je krajšie. V prípade opätovného zvolenia chce pokračovať v projekte Trenčín Si Ty, prioritami sú zrekonštruovanie Kina Hviezda, revitalizácia verejných priestorov v Trenčíne, starostlivosť o lesopark Brezina a jeho debarierizácia a znižovanie počtu áut v meste.



O primátorský post sa uchádzate tretíkrát. V prvom volebnom období bolo vašou prioritou vyviesť mesto z neutešenej finančnej situácie a odvrátiť hrozbu nútenej správy. Pred druhým volebným obdobím ste si dali okrem iného za cieľ budovanie nájomných bytov a dokončenie projektu Trenčín Si Ty. Myslíte si, že sa vám to podarilo?



Svoj cieľ s nájomnými bytmi sa mi podarilo splniť. Okrem 74 nových nájomných bytov sme vyriešili aj 24 bytov po reštituentoch. Projekt Trenčín Si Ty sme z pohľadu príprav dokončili, ale pre zložité rokovania so štátom sa ho zatiaľ nepodarilo dotiahnuť do schválenia územného plánu zóny.



Ako sa, podľa vás, za posledné štyri roky zmenil Trenčín? Čo pozitívne a čo negatívne prinieslo obyvateľom meste končiace volebné obdobie?



Trenčín za posledné štyri roky zmenil úplne svoju tvár a aj sa zlepšila atmosféra v meste. Prispelo k tomu nielen dokončenie modernizácie železnice, ale predovšetkým vydarená rekonštrukcia Mierového námestia a k tomu aj 355 mestských investičných akcií. To je niekoľko kilometrov nových ciest, chodníkov, zrekonštruované školy, škôlky, telocvične, detské ihriská a športoviská, verejné priestory. Trenčín je iný a krajší ako pred štyrmi rokmi. Negatívne je stále to, že sa štát nestará o svoj majetok, čoho príkladom je starý cestný most, ktorý už podľa mňa ohrozuje životy ľudí, nedostatočná starostlivosť o cesty I. triedy vedúce cez mesto, neistá budúcnosť s veľkou plochou nevyužívaných vojenských kasární v centre, neudržiavané plochy zelene, ktoré patria štátu.



Podarilo sa vám zasypať jamu pri Dome armády v centre mesta. Kauza jama bola podľa vašich protikandidátov veľkou finančnou ranou pre mesto. Pokračovanie kauzy môže stáť mesto až stovky tisíc eur. Myslíte si, že prípadné prehraté súdne spory nezasiahnu negatívne do hospodárenia mesta?



Kauza jama nie je zatiaľ pre mesto finančnou ranou, ale skôr ranou nespravodlivosti voči mestu a jeho obyvateľom zo strany dvoch sudcov Ústavného súdu. Mesto doteraz vyplatilo len to, čo mu na začiatku zaplatil pôvodný investor, takže vrátili sme len to, čo sme dostali. Všetko je opäť v rukách súdov, ktoré môžu trvať dlho a vôbec sa nedá teraz predpokladať, aký bude ich priebeh a výsledok. Vieme sa však pripraviť na každú situáciu, takže si myslím, že mestu nebude hroziť žiadna nútená správa, ani nič, čo by ho mohlo ohroziť v jeho chode. My sa aj finančne bez problémov dokážeme na túto situáciu pripraviť.







Na ktoré ukončené projekty v Trenčíne ste mimoriadne hrdý a, naopak, ktoré z predvolebných sľubov sa vám nepodarilo splniť a prečo?



Som mimoriadne hrdý na všetkých 355 investičných projektov, ktoré boli v Trenčíne skončené. Je toho veľa – križovatky, cesty, chodníky, školy, škôlky, ihriská, telocvične, športoviská, námestie... Žiaľ, sľúbil som aj to, čo som ako primátor a čo sme aj ako mesto nemali vo vlastných rukách, len som dúfal, že dohody, ktoré sme mali, budú splnené. To sa nestalo. Hovorím o Termináli a o meškajúcom futbalovom štadióne.



Viackrát ste sa vyjadrili, že chcete z Trenčína urobiť najlepšie miesto pre život na Slovensku. Čo chcete v prípade zvolenia urobiť pre to, aby sa váš ambiciózny cieľ splnil? Čo čaká Trenčín v najbližších štyroch rokoch a čo bude v prípade znovuzvolenia vašou absolútnou prioritou v nasledujúcom volebnom období?



Moje krédo, že chcem z Trenčína urobiť najlepšie miesto pre život, stále platí a je to naďalej veľmi tvrdá práca na projekte Trenčín Si Ty a budúcnosti centrálnej mestskej zóny. Rozšíriť centrum nášho mesta na oba brehy rieky je naozaj môj sen. Je to projekt, z ktorého, verím, budú ťažiť aj budúce generácie, už aj keď mi tu nebudeme. Mojou absolútnou prioritou je zrekonštruovanie Kina Hviezda, revitalizácia verejných priestorov v Trenčíne, starostlivosť o Brezinu a jej debarierizácia a znižovanie počtu áut v meste.



Končiace volebné obdobie bolo charakteristické permanentným "bojom" so skupinou poslancov mestského zastupiteľstva. Ako hodnotíte vašu spoluprácu s poslancami mestského parlamentu?



Napriek všetkému ju hodnotím veľmi pozitívne a tvrdím, že toto bolo najlepšie trenčianske zastupiteľstvo od vzniku Slovenskej republiky. Som rád, že sa mi vždy podarilo nájsť väčšinu a je úplne prirodzené, že vždy máte aj nejakú opozíciu, ktorá sa ale vo väčšine prípadov správala konštruktívne a mestu tiež pomohla. Takže, moje štvorročné obdobie a spoluprácu s poslancami považujem za prospešnú pre mesto. Bez ich spolurozhodovania by sa Trenčín neposunul vpred.







Už v minulom volebnom období ste si veľa sľubovali od eurofondov. V programovacom období 2014–2020 malo byť pre krajské mesto vyčlenených na rozvoj až 32 miliónov eur. Darí sa mestu čerpať tieto prostriedky?



Mestu sa darí čerpať tieto prostriedky. Aj keď ten proces je nekonečne zložitý a ešte stále sa neskončil, už dnes sme získali vyše sedem miliónov eur a na mnoho projektov už máme schválené ďalšie financie a budú sa realizovať v nasledujúcich rokoch – napríklad revitalizácia Átria pod Mestskou vežou, cyklotrasy na uliciach Kasárenská, Karpatská, revitalizácia vnútroblokov vo všetkých mestských častiach. Aktuálne čakáme na rozhodnutia o pridelení financií na ďalšie cyklotrasy v meste.



Čo je, podľa vás, všeobecne najväčším problémom slovenských samospráv a čo ich najviac brzdí v rozvoji?



Mestá a obce dnes nemajú šancu samé financovať a rozhodovať o strategických dopravných, vzdelávacích a rozvojových projektoch na svojom území. Zásadný rozvoj miest a obcí brzdí centrálna vláda a národný parlament. Majú v rukách príliš veľa moci a kompetencií, ktorým nerozumejú a nevedia si s nimi poradiť vzhľadom na to, že mnohé sa týkajú konkrétnych miest a obcí, ku ktorým nemajú žiadny vzťah a kde nežijú.



Akým spôsobom budete financovať svoju volebnú kampaň a koľko bude stáť?



Celú svoju kampaň financujem z transparentného účtu, kde mám zdroje od priateľov aj svoje vlastné. Moja kampaň je skromná, napokon v kampani som kontinuálne celé štyri roky.