R. Rybníček: Trenčín je pripravený zvládnuť krízy, ktoré ho čakajú

Trenčín 27. septembra (TASR) - Súčasná samospráva Trenčína je pripravená zvládnuť krízy, ktoré ju čakajú, vrátane tej energetickej. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Trenčíne primátor mesta Richard Rybníček (nezávislý), ktorý sa opätovne uchádza o svoj post aj v októbrových komunálnych voľbách. Za priority do budúceho volebného obdobia označil výstavbu cyklotrás, revitalizáciu verejných priestranstiev či dopravu.



"S veľkou ťažkosťou plánujeme najbližšie týždne a mesiace, pretože posledné štyri roky vlastne žijeme v permanentnej kríze. Či už to bola kríza pandemická, utečenecká, kríza hodnôt alebo energetická," skonštatoval Rybníček.



Doba je podľa neho neistá, preto podľa jeho slov s veľkou pokorou riešia na meste, ako je to, do akej miery udržia kultúru, šport, školstvo, sociálne veci pri enormnom stúpaní cien energií, plynu, elektriny. "S naším tímom sme pripravení zvládnuť všetky krízy, ktoré už máme za sebou a ktoré nás čakajú. Mesto funguje a má skvelých zamestnancov, s ktorými dokážeme prekonať všetky prekážky," tvrdí Rybníček.







Ďalej spomenul, že mesto v uplynulom volebnom období preinvestovalo približne 45 miliónov eur zo svojho rozpočtu i fondov Európskej únie. Za významnú udalosť a záväzok označil i získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026.



Medzi priority na budúce volebné obdobie zaradil kandidát na primátora dokončenie revitalizácie pešej zóny od mestskej veže po Trenčan vrátane priestoru pred Domom armády, pretvorenie železničného mosta na tzv. fiesta bridge s kaviarňami, zeleňou, športoviskami, výstavbu cyklotrás v meste, revitalizáciu Ulice 1. mája, Námestia sv. Anny, výstavbu pumptracku, skejtparku, športoviska na kúpalisku a malého divadla. Rovnako chce riešiť dopravu v meste, výstavbu mosta do Orechového, spolu so Slovenskou správou ciest rekonštrukciu starého cestného mosta, so železnicami rekonštrukciu stanice.



O post primátora krajského mesta sa bude uchádzať i mestský a trenčiansky krajský poslanec, stavebný technik Miloš Mičega (nezávislý).