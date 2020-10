Rybníček: Vláda zatiaľ nemá odvahu povedať, akú krajinu vlastne chce

Trenčín 16. októbra (TASR) – Ak by vláda preniesla viac kompetencií a financií na mestá a obce, neboli by na Slovensku také veľké regionálne rozdiely a väčšinu problémov by si regióny, mestá a obce dokázali vyriešiť rýchlejšie, efektívnejšie a zmysluplnejšie. Pre TASR to povedal prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček.



„Štát dlhodobo absolútne nerieši najodvážnejšiu reformu na Slovensku, a to je reforma správy štátu. Reforma, ktorá bude riešiť územnosprávne členenie Slovenska, zmenu financovania samospráv a štátu, prerozdelenie kompetencií medzi štátom, regiónmi a samosprávou a zároveň zmenu volebného systému, aby regióny mali v Národnej rade (NR) SR väčšie zastúpenie ako teraz,“ priblížil Rybníček.



Únia miest Slovenska podľa neho pripravila 300-stranový dokument, ktorý sa dotýka všetkých reforiem – vzdelávania, zdravotníctva, justície, polície. Reforma podľa Rybníčka prechádza všetkými rezortmi.



„Nikto tu nie je schopný povedať, že ideme zreformovať správu štátu, aby bola jednoduchšia, zrozumiteľnejšia a aby sa viac moci a peňazí presunulo z vlády a z NR SR do regiónov a miest a obcí. Považujem to za fatálnu chybu. Tým, že je krajina taká centralizovaná, ešte viac to prehlbuje regionálne rozdiely. Aj teraz pri povodniach a pandémii ochorenia COVID-19 sa ukazuje, že ekonomicky slabé regióny, ktoré majú aj veľké rómske komunity, trpia tým, že nemajú kompetencie, nemajú financie a nemajú absolútne žiadnu možnosť urobiť si v regióne poriadok podľa vlastných predstáv,“ zdôraznil prezident ÚMS.



Ako dodal, v reformnom pláne a v pláne obnovy nevidí odvahu vlády povedať, akú krajinu vlastne chce mať. Či centralistickú alebo krajinu so silnejšími mestami a obcami. „Žiadame vládu, aby sa o tom s nami začala rozprávať a budeme sa snažiť v dobrom slova zmysle dotlačiť ju k tomu, aby tú odvahu našla a do tejto zásadnej reformy správy štátu išla. Považujem to za alfu a omegu budúceho zmysluplného fungovania štátu,“ doplnil.



Podľa Rybníčka existuje dokument Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), v ktorom sa píše, že keby Slovensko rozumne decentralizovalo svoje kompetencie na úroveň regiónov, miest a obcí, tak jeho HDP vzrastie približne o 10 percent, čo je najviac zo všetkých krajín Európskej únie. „To je taký zásadný argument pre túto vládu, že najmä premiér a minister financií by tú odvahu nájsť mali,“ uzavrel Rybníček.