Rimavská Sobota: Aktivisti žiadajú zachovanie architektonických prvkov

Rimavská Sobota 8. augusta (TASR) - Umelci, architekti a ďalší občianski aktivisti z Rimavskej Soboty žiadajú samosprávu o zachovanie špecifických architektonických a umeleckých prvkov domu kultúry. V uplynulom období sa začala rekonštrukcia rimavskosobotského kultúrneho stánku takmer za 3,4 milióna eur, ktorá počíta napríklad so zateplením fasády. Samospráva argumentuje, že nemení pôvodnú architektúru objektu a všetky umelecké prvky ostanú zachované.



Aktívna občianska spoločnosť v otvorenom liste adresovanom vedeniu mesta v súvislosti s rekonštrukciou domu kultúry žiada o zachovanie špecifickej architektúry či záchranu jeho jedinečného kamenného obkladu. "Vítame a ceníme si aktivitu mesta vo veci rekonštrukcie budovy domu kultúry. Ako verejnosť sme však znepokojení nešetrným odstraňovaním vzácneho kameňa, projektantom pôvodnej stavby označeného ako kubánsky mramor," uvádza sa v otvorenom liste.



Občianska verejnosť žiada samosprávu napríklad o zachovanie pôvodného výzoru a materiálu po vykonaní izolačných prác, zachovanie átria a jeho charakteristických častí či zachovanie kamenných vápencových platní. Verejnosť tiež považuje za dôležité zachrániť dobové výtvarné a dizajnérske riešenia interiérov vrátane mozaiky, stropov a umeleckých diel.



"Dom kultúry ako ikonická verejná stavba má totiž nielen finančnú hodnotu, ale patrí aj ku kultúrnej identite nášho mesta a jeho hodnota pretrvá do budúcnosti. Je súčasťou nášho kultúrneho povedomia a dedičstva, a to je potrebné chrániť," uviedli aktivisti a pripomenuli, že v rámci akcie Z sa na budovaní objektu podieľali viacerí obyvatelia mesta.



Samospráva v reakcii na otvorený list tvrdí, že nemení pôvodnú architektúru budovy a všetky umelecké prvky zostanú zachované. "Kritici si neuvedomujú, že je to 50-ročná stavba, že zub času je neúprosný a svoje stopy zanechal napríklad aj na mramorovom obklade, ktorý sa, bohužiaľ, v niektorých prípadoch láme, už aj vzhľadom na 50-ročný vplyv poveternostných podmienok," skonštatoval na sociálnej sieti primátor mesta Jozef Šimko. Dodal tiež, že nepoškodený kubánsky mramor sa v tomto období ukladá do skladových priestorov Technických služieb mesta.



Dom kultúry sa nachádza na Námestí Š. M. Daxnera, výstavba objektu sa začala v roku 1973. V budove sa nachádza divadelná sála a kinosála, estrádna a konferenčná sála i priestory na bábkové divadlo. Na rekonštrukciu domu kultúry, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti objektu, získala samospráva financie z plánu obnovy. Práce budú zahŕňať výmenu okien, zateplenie fasády, zateplenie a opravu strechy či výmenu vykurovacieho systému.