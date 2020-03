R. Sobota chce obnoviť hygienické centrum a verejnú práčovňu

Rimavská Sobota 10. marca (TASR) – Mesto Rimavská Sobota chce obnoviť hygienické centrum a verejnú práčovňu na rómskom sídlisku Dúžavská cesta. Na tento účel žiada od ministerstva vnútra dotáciu 20.000 eur. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informovala vedúca odboru sociálnych vecí Mestského úradu Rimavská Sobota Mária Turoňová.



„V prípade schválenia dotácie by bola použitá na opravu a technické dovybavenie strediska osobnej hygieny a práčovne na Dúžavskej ceste. Požiadali sme o najvyššiu možnú dotáciu vo výške 20. 000 eur. Maximálna výška päťpercentného kofinancovania je výpočtom stanovená na 1053 eur v prípade kladného stanoviska,“ konkretizovala vedúca odboru.



Poslanec Štefan Baláž sa v súvislosti so žiadosťou o dotáciu opýtal, či rozpočet mesta počíta s jej spolufinancovaním, keďže bol schválený pred jej podaním. „Keď nebude rozpočet, ja to zaplatím,“ odpovedal primátor Jozef Šimko.



Sídlisko Dúžavská cesta je situované na západnom okraji Rimavskej Soboty a podľa údajov samosprávy na ňom žije viac ako tisíc Rómov. Jeho hygienické centrum a práčovňa sú umiestnené v časti bývalého kultúrneho domu, ktorý však bol už pred niekoľkými desaťročiami zdevastovaný a odvtedy neslúži svojmu účelu.