Cyklistické preteky Teatro Okolo Malohontu prinesú dopravné obmedzenia

Rimavská Sobota 8. septembra (TASR) – V poradí už desiaty ročník cyklistických pretekov s názvom Teatro Okolo Malohontu prinesie v nedeľu (10. 9.) do regiónu i dopravné obmedzenia. Na pretekoch, ktorých trasa vedie okresom Rimavská Sobota a časťou okresu Poltár, sa očakáva účasť približne 200 amatérskych i profesionálnych pretekárov. TASR o tom informoval riaditeľ pretekov Marek Urbančok.



"Štart pretekov v slávnostnej atmosfére sa odohrá o 10.30 h na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Trasa pretekov bude merať 85 kilometrov s kumulovaným prevýšením 1100 metrov," priblížil Urbančok.



Pretekári na trať vyrazia na rimavskosobotskom námestí a ďalej budú pokračovať na sever cez Rimavskú Baňu, Kokavu nad Rimavicou a Klenovec do Hnúšte. Odtiaľ trasa pokračuje cez obec Poproč a Rovné k vodnej nádrži Teplý vrch a ďalej na juh cez Dražice späť do Rimavskej Soboty.



"Vodičov žiadame o ohľaduplnosť a upozorňujeme na malé dopravné obmedzenia na trase pretekov v deň ich konania v čase od 10.30 h do 14.00 h. V tento deň bude Hlavné námestie v Rimavskej Sobote neprejazdné," dodal Urbančok.



Organizátori v rámci podujatia pripravili aj detské preteky, ktoré sa naposledy konali ešte v roku 2019. Uskutočnia sa na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote počas pretekov dospelých. Štartovné je zadarmo, preteky sú určené pre deti vo veku od štyroch do 14 rokov.



Cyklistické preteky Teatro Okolo Malohontu vznikli v roku 2014 s cieľom spropagovať mesto Rimavská Sobota a región Malohont. Podujatie je určené pre všetkých cestných cyklistov, amatérskych i licencovaných pretekárov.