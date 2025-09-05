< sekcia Regióny
GMM pokračuje v prípravách projektu modernizácie stálej expozície
Na modernizáciu stálej expozície získalo GMM takmer 900.000 eur vďaka cezhraničnému projektu v rámci programu Interreg V-A Maďarsko - Slovensko.
Autor TASR
Rimavská Sobota 5. septembra (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote pokračuje v prípravách modernizácie svojej stálej expozície, ktorej súčasťou bude i rekonštrukcia priestorov inštitúcie. Stavebné práce v rámci projektu by sa mali začať budúci rok. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.
Na modernizáciu stálej expozície získalo GMM takmer 900.000 eur vďaka cezhraničnému projektu v rámci programu Interreg V-A Maďarsko - Slovensko. Rimavskosobotské múzeum v ňom spolupracuje s Rímskym hradom v Iži, Miklušovou väznicou v Košiciach a kaštieľom Máthé vo Vásárosnamény v Maďarsku, cieľom je obnova kultúrnych objektov a zavedenie moderných a interaktívnych výstavných foriem.
„V prípade GMM ide o komplexnú rekonštrukciu stálej expozície z roku 1979, ktorá bude doplnená o moderné technologické riešenia, ako sú dotykové obrazovky, 4D zážitky, videomapping či trojjazyčný sprievod. Zároveň budú obnovené chodby, toalety a vykurovanie na druhom nadzemnom podlaží, čím sa výrazne zvýši kvalita poskytovaných služieb a komfort návštevníkov i zamestnancov,“ priblížila Tóth s tým, že projekt bude spolufinancovať Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).
Nová zmodernizovaná stála expozícia v GMM bude vychádzať z časovej osi. Dôraz bude klásť na prezentáciu prírodného a kultúrneho bohatstva historického regiónu a najvzácnejšie zbierky múzea s vyše 140-ročnou tradíciou. „Súčasťou projektu sú aj odborné workshopy, múzejno-pedagogické aktivity, konferencia Muzeológia v 21. storočí a propagačné aktivity zamerané na prilákanie nových návštevníkov vrátane systému cezhraničných poukážok, ktoré podporia kultúrnu výmenu a turistickú mobilitu medzi Slovenskom a Maďarskom,“ doplnila Tóth.
Projekt modernizácie stálej expozície GMM podľa múzea postupuje podľa harmonogramu. Hotová už je projektová dokumentácia i proces stavebného povolenia, nasledovať bude verejné obstarávanie na dodávateľa. Samotné práce by sa mali začať počas budúceho roka, nová expozícia má byť sprístupnená v lete 2027.
