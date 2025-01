Gemersko-malohontské múzeum vydalo novú publikáciu

Rimavská Sobota 16. januára (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote vydalo novú publikáciu, ktorá sa venuje histórii kalamárov a vývoju umenia písania. Čitateľom predstaví aj dobové kalamáre, ktoré sú uložené v zbierkach múzea. TASR o tom informovala historička a riaditeľka GMM Éva Kerényi.



Dejiny vývoja kalamárov siahajú do obdobia staroveku a sú úzko spojené s vývojom písania. Kalamár slúžil na úschovu atramentu a jeho podoba podliehala dobovému vkusu a móde daného obdobia. Počas storočí sa kalamáre vyrábali z rôznych materiálov, a to napríklad zo skla, dreva, hliny, porcelánu, kameniny či rôznych kovov.



Nová publikácia GMM prezentuje 55 kalamárov v zbierke múzea pochádzajúcich z obdobia od začiatku novoveku až po začiatok 20. storočia. Vyrobené boli ručne remeselníkmi alebo v manufaktúrach a továrňach. "Niektoré vznikli na území Gemera-Malohontu, napríklad v Hrnčiarskej Vsi. Iné nádoby na atrament boli vyrobené v rôznych častiach historického Uhorska, niektoré dokonca v zahraničí a pochádzajú z exotických krajín. Najstarší kalamár zo zbierky múzea pochádza taktiež zo zahraničnej produkcie z územia Osmanskej ríše a bol vyrobený v druhej polovici 17. storočia," priblížila Kerényi.



Popri klasických kalamároch používaných v šľachtických a meštianskych rodinách publikácia čitateľom predstaví aj cestovné či školské nádoby na atrament i kalamáre v podobe netradičných suvenírov. "V publikácii sú vymenované aj kalamáre niektorých významných osobností regionálnej histórie, a to napríklad kalamár sochára Istvána Ferenczyho, básnika Mihálya Tompu a rodiny Gömöry," dodala riaditeľka GMM.



Vydanie publikácie s názvom Umenie písania - po stopách starožitných kalamárov finančne podporil Fond na podporu umenia. Publikáciu záujemcovia nájdu od januára v návštevníckom centre GMM.