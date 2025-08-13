< sekcia Regióny
V Rimavskej Sobote vystavujú časť zbierky historických pohľadníc
Autor TASR
Rimavská Sobota 13. augusta (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote získalo v rámci akvizičnej činnosti viac ako 500 historických pohľadníc znázorňujúcich okolie Rimavskej Soboty. Časť zbierky múzeum v auguste vystavuje v rámci aktivity predmet mesiaca. TASR o tom informovala PR manažérka GMM Szilvia Tóth.
Zbierku 535 historických pohľadníc pochádzajúcich z obdobia od konca 19. storočia do 60. rokov 20. storočia získalo múzeum od súkromného zberateľa Igora Mikitu. „Táto ojedinelá zbierka nám ponúka fascinujúci pohľad na vývoj okolia Rimavskej Soboty v historickom období plnom politických, sociálnych a historických zmien. Častokrát na nich vidíme budovy a zákutia, ktoré už zanikli. Zbierka historických pohľadníc v takejto veľkosti a kvalite sa vyskytuje len ojedinele,“ uviedol historik múzea Igor Kerepesi.
Súbor pohľadníc plánuje múzeum verejnosti predstavovať formou dočasných výstav, časť zbierky aktuálne prezentuje v rámci aktivity predmet mesiaca. „Pohľadnice nám poskytnú jedinečnú možnosť pozrieť sa na okolie Rimavskej Soboty v podobe, ktorá už neexistuje. Pravdepodobne budú sprístupnené verejnosti aj formou publikačnej činnosti, prednášok a vyučovacích hodín,“ dodal Kerepesi s tým, že akvizíciu zbierky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
