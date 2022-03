V Rimavskej Sobote chcú veci dávať aj utečencom priamo v regióne

Rimavská Sobota 6. marca (TASR) – Desiatky ľudí so stovkami kusov rôznych predmetov a potrieb prichádzali tento týždeň do Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote, aby podporili zbierku na pomoc utečencom z Ukrajiny. Zbierku pod názvom Rimavská pomáha Ukrajine, iniciovali na sociálnej sieti obyvateľky mesta Lucia Bardošová a Miroslava Čierna a na spoluprácu oslovili vedenie múzea.



„Ľudia nám prinášali predovšetkým veci, ktoré sme požadovali. Išlo najmä o hygienické potreby, potreby pre dojčatá, zdravotnícky materiál či trvanlivé potraviny,“ uviedla pre TASR Čierna. „V uplynulých dňoch to boli aj powerbanky a nabíjacie káble do mobilov. Jeden pán napríklad priviezol plné auto paplónov a obliečok,“ vymenovala ďalej. Zbierku koordinovali s tamojším gymnáziom a obcou Ožďany, ktorí privítali pomoc tohto zberného miesta.



Materiál v prvých dňoch odchádzal na slovensko-ukrajinskú hranicu. „Dnes však uvažujeme, že časť vyzbieraných vecí poputuje do centrálneho zberného skladu, ktorý zriadil samosprávny kraj v Banskej Bystrici a časť by sme rozdali Ukrajincom, ktorí sú už tu v našom regióne,“ pripomenula Čierna. Presný postup si určia v pondelok (7. 3.) a budú o ňom informovať verejnosť na sociálnej sieti.



Podľa Čiernej v Rimavskej Sobote je aktuálne niekoľko zbierok pre utečencov z Ukrajiny. Potrebné veci zbiera napríklad tamojší Červený kríž či katolícka charita.