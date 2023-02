R. Sobota: Knižnica M. Hrebendu bude pre verejnosť dva týždne uzavretá

Rimavská Sobota 19. februára (TASR) – Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote bude pre verejnosť od pondelka (20. 2.) počas dvoch týždňov zatvorená. Dôvodom je periodická revízia knižničného fondu. Inštitúcia o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Do pozornosti dávame možnosť využitia výpožičiek elektronických kníh prostredníctvom on-line katalógu knižnice. Výpožičná doba kníh bude všetkým čitateľom predĺžená do 6. marca," uviedla knižnica s tým, že požičané knihy je možné vrátiť do biblioboxu. Rezervované knihy si bude možné osobne prevziať až po opätovnom otvorení knižnice.



Knižnica Mateja Hrebendu je regionálna knižnica s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Rimavská Sobota a Revúca. Inštitúcia sídli na Hlavnom námestí v pôvodne stoličnom dome Malohonstskej stolice z konca 18. storočia.