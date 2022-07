Gemersko-malohontské osvetové stredisko po mesiacoch zrekonštruovali

Rimavská Sobota 27. júla (TASR) – V Rimavskej Sobote dokončili niekoľko mesiacov trvajúcu rekonštrukciu budovy Gemersko-malohontského osvetového strediska (GMOS). Budovu teraz čaká kolaudačné konanie, verejnosti by mohli priestory sprístupniť na jeseň. Pre TASR to uviedla riaditeľka GMOS Darina Kišáková.



"Stavebné práce sa už skončili, pokračujeme v príprave na kolaudáciu. Aktuálne sme začali robiť aj javiskovú techniku, od opony cez ozvučenie až po osvetlenie," priblížila Kišáková. V rámci kolaudačného konania musí kultúrna inštitúcia získať povolenia a vyjadrenia od viacerých úradov, pred otvorením bude ešte potrebné dokúpiť interiérové vybavenie.



Cieľom obnovy budovy GMOS bolo priniesť inštitúcii reprezentatívne priestory, v ktorých bude možné pre verejnosť organizovať širšiu ponuku podujatí. V roku 2019 bola v rámci prípravy vypracovaná projektová dokumentácia, samotné práce odštartovali vlani na jeseň.



"Bola to veľmi náročná rekonštrukcia od výmeny elektroinštalácie, vzduchotechniky či klimatizácie. Pribudli nové sociálne zariadenia pre verejnosť či šatne pre účinkujúcich," priblížila Kišáková. Zrekonštruovaná bola i podlaha, omietky, rozvody vody či fasáda budovy, v exteriéri bola zas upravená dvorová časť i miestna zeleň.



GMOS chce vo vynovených priestoroch ponúknuť verejnosti širokú škálu podujatí. K dispozícii bude mať viacúčelovú galériu či spoločenskú sálu s javiskom. V zrekonštruovaných priestoroch plánuje organizovať divadlá, koncerty, konferencie, výstavy či tvorivé dielne. Komplexná rekonštrukcia budovy stála podľa riaditeľky viac ako 800.000 eur a hradená bola z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom inštitúcie.



Priestory budovy GMOS sú na vzdelávacie a kultúrno-spoločenské účely využívané od roku 1930, dve miestnosti v jej staršej časti slúžia ako dielne ľudových remesiel. Od roku 1990 do roku 2006 zasiahli budovu tri požiare, najväčšie škody spôsobili na spoločenskej sále. Budova neskôr dostala novú strechu, vymenené boli i okná, vchodové dvere a radiátory.