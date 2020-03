Rimavská Sobota skracuje úradné hodiny, vstup len s rúškom

Rimavská Sobota 17. marca (TASR) – Úradné hodiny pre verejnosť na Mestskom úrade (MsÚ) Rimavská Sobota budú od stredy 18. marca skrátené od 8.00 h do 11.00 h. Rozhodol o tom krízový štáb mesta na svojom utorkovom zasadnutí s tým, že zmena platí až do odvolania.



„Klienti MsÚ musia mať povinne ochranné rúška a nesmú mať zvýšenú teplotu. Krízový štáb nariaďuje náčelníkovi mestskej polície nepúšťať do budovy MsÚ občanov bez ochranných rúšok,“ uvádza sa v rozhodnutí krízového štábu.



Mesto zároveň na mesiac pozastavilo vydávanie mestských novín Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. „Najbližšie číslo, ktoré vyjde 18. marca, ešte nájdete vo svojich schránkach, no číslo, ktoré malo vyjsť v stredu 1. apríla, nebude vydané,“ konkretizuje samospráva.